胡九龙

党的二十大报告对“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”作出全面部署，提出“必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展”。习近平总书记指出：“要把绿色发展理念贯穿到生态保护、环境建设、生产制造、城市发展、人民生活等各个方面，加快建设美丽中国。”绿色发展不仅是技术层面的革新，更是对生产方式、生活方式、思维方式和价值观念的全方位、革命性变革。我们要深入贯彻落实习近平生态文明思想，不断增强推动绿色发展的自觉性和主动性，努力打造青山常在、绿水长流、空气常新的美丽中国。

推动发展方式绿色转型。习近平总书记强调：“坚决摒弃损害甚至破坏生态环境的发展模式和做法，决不能再以牺牲生态环境为代价换取一时一地的经济增长。”当前，绿色经济已成为许多国家和地区发展追求的目标，也是世界经济发展的重要驱动力。一个国家、一个地区，只有实现发展方式的绿色转型，才能更好赢得发展主动权。面对新形势新任务，各地要在尊重市场规律的基础上，顺势而为推动产业结构调整，善于运用约束和激励并举的政策工具打造绿色低碳的产业结构，拓展符合本地资源禀赋和定位的发展路径。要聚焦具有比较优势的特色产业，鼓励和支持企业运用新技术、新装备稳步推进绿色化转型、低碳化发展，同时依托重点功能区集聚要素发展新兴产业、培育产业发展新动能。注重以绿色金融推动经济绿色发展，引导金融机构加大对绿色、低碳、循环经济的支持，深化绿色金融服务模式，加强绿色信贷、绿色保险、绿色债券等产品创新，发挥金融服务绿色经济发展的积极作用，确保绿色金融与绿色发展相得益彰。

推动城乡建设绿色发展。习近平总书记强调：“扩大城乡绿色空间”。城乡建设是推动绿色发展、建设美丽中国的重要载体。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推动城乡建设绿色发展的意见》，为推动城乡建设绿色发展指明了方向、提供了遵循。推动城乡建设绿色发展必须坚持系统思维，统筹人口分布、经济布局、国土利用、生态环境保护，科学布局生产空间、生活空间、生态空间。强化国土空间规划和用途管控，落实生态保护、基本农田、城镇开发等空间管控边界，实施主体功能区战略，划定并严守生态保护红线。发展节能低碳建筑，规范绿色建筑设计、施工、运行、管理，降低建筑运行能耗、水耗，推进既有建筑绿色化改造、城镇老旧小区改造、农村危房改造。加强保障绿色出行的城市街区建设，建设自行车道、步行道等慢行网络，打造舒适便捷、生态友好的绿色交通体系。以创建国家生态园林城市等为抓手，开展生态保护修复，实施景观通道、水系绿化、城市公园建设等绿化工程，使城市内部水系、绿地同城市外围河湖、森林、耕地形成完整的生态网络，拓展绿色生态空间。开展农村人居环境整治，统筹生产生活生态，以建设宜居宜业和美乡村为导向，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，全面提升农村人居环境质量。

推动生活方式绿色化。习近平总书记强调：“我们要倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，拒绝奢华和浪费，形成文明健康的生活风尚。”绿色生活方式同每个人息息相关。只有大家都对绿色发展理念高度认同、积极践行，绿色发展和生态文明建设才会有坚实社会基础。要把推动形成绿色生活方式摆在更加突出的位置，在全社会牢固树立生态文明理念，增强全民节约意识、环保意识、生态意识。开展全民绿色行动，鼓励绿色衣着、普及绿色饮食、提倡绿色居住、推广绿色出行、发展绿色旅游，反对各种奢侈浪费和不合理消费，形成文明健康的生活风尚。推进垃圾分类和减量化、资源化，加强生活垃圾分类处理的系统性设施建设，通过有效的引导监督，培养居民垃圾分类的好习惯。加强生态文明宣传教育，广泛动员全民参与生态文明建设，汇聚起推动绿色发展的强大合力。

（作者单位：北京城市副中心管理委员会）

《 人民日报 》（ 2022年11月17日 09 版）

(责编：罗知之、陈键)

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