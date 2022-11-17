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河北石家庄市——

落实生活必需品保供稳价（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

2022年11月17日06:56 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报石家庄11月16日电  （记者张志锋）为高效统筹疫情防控和经济社会发展，河北省石家庄市千方百计抓好生产、生活保障，满足市民日常生活需要，保障城市公共服务。

　　确保生活必需品保供稳价。桥西区重点保供单位落实好营业场所防控和物流配送，米面油肉蛋奶菜等生活必需品货源充足、供应稳定。裕华区市场监管局对辖区商超的蔬菜、粮油、肉蛋等生活必需品价格进行专项检查，发现哄抬价格等违法行为依法从严从快从重查处。赵县探索建立全链条生活物资储备体系，对米面油肉蛋奶菜等分门别类建立生产企业名录，形成全链条供应闭环；同时对全县11个乡镇281个村以及145个小区周边的超市、粮油蔬菜店进行摸排，评估投送能力和应急处置能力，确保关键时刻供得上。

　　严格执行防疫规定，保障居民正常用药。“我们持续开展专项检查，重点对零售药店的疫情防控措施是否到位等进行检查，同时保障居民正常用药。”桥西区市场监管局相关负责人说。

　　保障城市公共服务有序运行。石家庄市燃气中心提前督促各管道气经营企业做好应急气源储备，做好用气预判和输配调度。当地督促各液化气经营企业提前做好液化石油气储备，安排专人配送，保障市民正常生活用气。各区环卫大队抓好生活垃圾收运、废弃口罩收集运输管理、环卫设施消毒等，防止垃圾清运不及时造成二次污染。

　　以线上方式提供安全便捷的营商服务。桥西区在商圈集中区设置“河北省政务服务智能终端”设备，融合市场主体开办、营业执照打印、税务服务等九大板块，涵盖办理类、查询类服务等百余项，方便群众一网通办、即来即办、自助办理。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月17日 04 版）
(责编：罗知之、陈键)
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