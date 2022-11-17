本报记者 王俊岭

浙江省余姚市积极推广中小微企业核心装备、关键工序数字化改造，推进中小企业“数字+智能化”发展。图为近日，位于余姚市黄家埠镇的宁波杰立化妆品包装有限公司数字化车间设备在运转。

张 辉摄（人民视觉）

为中小企业提供小型化、快速化、轻量化、精准化的产品和解决方案，带动产业链供应链上下游中小企业协同开展数字化转型……近日，工信部印发《中小企业数字化转型指南》（以下简称《指南》），从降低数字化门槛到加快数字赋能，对中小企业帮扶加力施策。

渐进发展，明确转型路径

多措并举推动中小企业科学高效开展数字化转型，对于经济高质量发展至关重要。工信部信息技术发展司相关负责人介绍，《指南》从五个方面明确了中小企业数字化转型路径：

一是开展数字化评估。中小企业需从数字化基础水平、企业经营管理现状、内外部转型资源等方面进行数字化评估，结合业务环节和管理环节的潜在转型价值，明确数字化转型优先级，切实提高转型效率。

二是推进管理数字化。中小企业数字化转型需构建与转型适配的组织架构和管理制度，加强数字化人才培训，深化跨部门沟通协作，提升企业管理精细化水平，优化企业经营管理决策。

三是开展业务数字化。中小企业在开展数字化转型的过程中，应充分应用订阅式服务、轻量化产品等降低转型成本。开展研发设计、生产制造、仓储物流等业务环节转型，实施产品全生命周期管理，发展基于数字化产品的增值服务。

四是融入数字化生态。中小企业应积极对接产业链供应链核心企业、行业龙头企业、园区/产业集群等生态资源，基于工业互联网平台深化协作配套，利用共性技术平台开展协同创新。

五是优化数字化实践。中小企业应从数字化水平和企业经营管理水平等方面评估数字化转型成效，根据现阶段资源禀赋和转型现状调整数字化转型策略，选用相应的数字化产品和服务，提升转型策略的适配性。

深化协作，提升供给水平

《指南》的适用范围及对象，除了作为需求方的中小企业之外，还包括互联网平台企业、工业互联网平台企业、数字化转型服务商等中小企业数字化转型服务的供给方。

比如，在增强供需匹配度上，《指南》提出遵循“大企业建平台、中小企业用平台”思路，由大型企业输出成熟行业数字化转型经验，带动产业链供应链上下游中小企业协同开展数字化转型。在研制轻量化应用方面，《指南》呼吁聚焦中小企业转型痛点难点，提供“小快轻准”的产品和解决方案。在深化生态级协作上，《指南》建议大型企业搭建或应用工业互联网平台，面向上下游中小企业开放订单、技术、工具、人才、数据、知识等资源，探索共生共享、互补互利的合作模式。

“中小企业数字化转型的关键就是多方协同发力。”工信部信息技术发展司有关负责人说，工信部鼓励大型企业、平台企业、数字化转型服务供给方围绕中小企业运营中的痛点、发展中的瓶颈，分阶段、分场景设计“工具箱”，帮助中小企业实现低成本、高效率的数字化转型。

360集团创始人周鸿祎说，互联网平台企业等主体需要提供具有“交付门槛低、配置要求低、技术难度低、操作难度低、使用成本低”特征的低门槛服务，帮助中小企业加速实现数字化转型，“近期，我们上线了SaaS商店，专门服务中小企业跨越数字鸿沟。”

多措并举，加大政策支持

在中小企业数字化转型过程中，还要充分发挥政府作用。《指南》提出了加强转型引导、加大资金支持、推广试点应用、完善配套服务、优化发展环境等工作要求，旨在推动有关部门在技术、资金、服务、人才等方面加强资源支持。

“转型资金不足是中小企业数字化转型的核心挑战之一。”工信部信息技术发展司相关负责人举例说，要加大资金支持力度，降低中小企业数字化转型门槛。鼓励有条件的地方通过专项资金、补贴政策等方式，支持中小企业上云上平台。鼓励金融机构提供中小企业数字化转型相关的产品和服务。同时，还要从基础设施、评估体系、发展氛围、财税金融、人才培引等方面优化转型发展环境，加速中小企业数字化转型进程。

中国社科院工业经济研究所研究员周民良在接受本报记者采访时表示，广大中小企业是中国实体经济的重要基础，在就业、税收、创业、创新等方面发挥着不可替代的作用。对中国经济而言，积极推动中小企业数字化转型，有利于促进产业数字化和数字产业化，从而为高质量发展夯实根基。

“无论是推进管理数字化、开展业务数字化，还是深入开展大中小企业‘携手行动’，《指南》都给出了不少操作性强的举措。这有助于中小企业回避规模小、成本高、底子薄等劣势，让数字化转型扎扎实实地为企业发展提供助力。未来，在推广试点的过程中，还要及时鼓励更多中小企业参与到数字化转型的进程中来。”周民良说。

(责编：罗知之、陈键)

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