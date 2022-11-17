前10月
全国一般公共预算收入同比增长5.1%
2022年11月17日06:56 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京11月16日电 （记者汪文正）16日，财政部公布前10月全国财政收支情况。1-10月，全国一般公共预算收入173397亿元，扣除留抵退税因素后增长5.1%，按自然口径计算下降4.5%。其中，中央一般公共预算收入80005亿元，地方一般公共预算本级收入93392亿元。
从税收收入看，1-10月，全国税收收入142579亿元，扣除留抵退税因素后增长2.4%，按自然口径计算下降8.9%。其中，国内增值税39324亿元，扣除留抵退税因素后增长2.7%，按自然口径计算下降29.1%；国内消费税14418亿元，同比增长13.2%；企业所得税42271亿元，同比增长3.5%；个人所得税12540亿元，同比增长8.5%。
支出方面，1-10月，全国一般公共预算支出206334亿元，同比增长6.4%。其中，中央一般公共预算本级支出28341亿元，同比增长7.2%；地方一般公共预算支出177993亿元，同比增长6.2%。民生等重点领域支出得到有效保障，教育、社会保障和就业、卫生健康支出分别同比增长6%、7.4%、12.6%。
(责编：罗知之、陈键)
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