为全球经济发展注入更多稳定力量
二十国集团（G20）领导人第十七次峰会11月15日至16日在印度尼西亚巴厘岛举行。G20如何为全球经济治理校准航向，推动世界经济可持续复苏？中国智慧、中国方案备受瞩目。
当前，世界和平与发展面临重大挑战。中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，坚持经济全球化正确方向，增强国内国际两个市场两种资源联动效应，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济。在G20这一国际经济合作主要论坛和全球经济治理重要平台上，中国为推动世界经济复苏、完善全球经济治理不断贡献中国力量。
“中国方案具有战略眼光”
过去9年，中国国家主席习近平出席或主持历次G20峰会，为解决全球发展面临的重大现实问题、完善全球经济治理提供重要理念指引，充分彰显远见卓识和责任担当。
从在杭州峰会期间首次全面阐述中方的全球经济治理观，到在大阪峰会上推动G20继续将发展置于宏观经济政策协调的优先位置；从在利雅得峰会上推动数字经济相关内容首次写入领导人宣言，到在罗马峰会上郑重提出“全球疫苗合作行动倡议”……中方倡导平等、开放、合作、共享的全球经济治理观，既契合国际大势，又照顾各方关切，赢得国际社会的广泛共鸣和普遍赞誉。
“中国积极参与全球治理体系改革和建设，维护多边主义，推动构建新型国际关系。在当前全球经济增长乏力、多边主义遭遇逆流的背景下，中国方案具有战略眼光。”智利圣地亚哥大学学者康斯坦萨·霍尔克拉表示，与中国开展的合作为拉美国家带来越来越多的正能量。
在肯尼亚南南合作智库负责人斯蒂芬·恩德格瓦看来，中国经济保持持续恢复态势，持续扩大高水平对外开放，有力促进区域经贸合作发展，为全球经济发展注入更多稳定力量。
“促进了数字经济的可持续发展”
数字重塑世界，数字领跑未来。随着数字经济蓬勃发展，数字经济治理越来越受到国际社会重视。作为数字经济大国，中国积极推动国家间数字合作，与各国共享数字经济发展红利。
在杭州峰会上，中国推动制定《二十国集团数字经济发展与合作倡议》。数字经济成为全球经贸合作的重点议题和重要领域。
新冠肺炎疫情背景下，数字经济展现强劲发展韧性：5G、人工智能、智慧城市等新技术、新业态、新平台蓬勃兴起，网上购物、在线教育、远程医疗等“非接触经济”全面提速。
与非洲国家共同制定实施“中非数字创新伙伴计划”，举办中国—拉美和加勒比国家科技创新论坛，与海湾国家携手建设智慧城市、发展人工智能……中国同各国加强数字经济合作，为推动有关国家经济社会发展和全球数字治理作出重要贡献。
巴西卡布拉尔皇家基金会商学院教授卡洛斯·阿鲁达表示，中国的经验表明，数字科技在减贫等方面发挥着重要作用。与中国开展数字支付、电子商务、远程教育等方面合作，可以有效减少地区经济社会发展不平衡。
法国泰雷兹集团董事长兼首席执行官帕特里斯·凯恩表示，中国新一代信息通信技术不断发展，有力推动了产业数字化、网络化和智能化，使跨国企业受益良多。
二十国集团要共担数字时代的责任，加快新型数字基础设施建设，促进数字技术同实体经济深度融合，帮助发展中国家消除“数字鸿沟”。规则缺失成为当前全球数字治理领域面临的突出挑战。中国倡导共担数字时代的责任，营造开放、公平、公正、非歧视的数字发展环境。
今年8月，中国加入《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）工作组正式成立，标志着中国数字经济国际合作迈出新的步伐。比利时中欧数字协会负责人克劳迪亚·威尔诺迪评价，中国行动将为数字经济发展营造开放和非歧视的环境，对完善全球数字治理作出更大贡献。
中国相继与阿拉伯国家联盟、中亚五国签署《中阿数据安全合作倡议》《“中国+中亚五国”数据安全合作倡议》。中国提出的《全球数据安全倡议》正在为全球数字治理注入发展中国家的智慧和力量。
埃及开罗大学经济与政治学院教授莫娜·法里德表示：“中国提出积极营造开放、公平、公正、非歧视的数字发展环境，促进了数字经济的可持续发展。”
“为全球经贸发展提供了强大动能”
当前，世界经济发展的不稳定性、不确定性日益突出，如何维护好、保障好产业链供应链的安全稳定，成为国际社会的共同关切。
为落实习近平主席在G20罗马峰会上提出的重要倡议，今年9月，产业链供应链韧性与稳定国际论坛在浙江杭州举办。15国领导人和部长级官员以视频方式与会，29位驻华使节、4个国际组织和众多跨国企业代表线下参会。
论坛期间，中国同G20轮值主席国印尼及智利、古巴、巴基斯坦、塞尔维亚6国共同发起《产业链供应链韧性与稳定国际合作倡议》，呼吁世界各国共同携手构建更具平等性、包容性和建设性的产业链供应链伙伴关系，共同建设美好繁荣的世界。
全面深入参与世界贸易组织改革谈判，推动贸易和投资自由化便利化，促进国际宏观经济政策协调，共同培育全球发展新动能……中国在维护和促进经济全球化、积极构建开放型世界经济中展现大国担当。
俄罗斯莫斯科国立大学亚非学院院长阿列克谢·马斯洛夫表示，多年来，中国积极推动贸易和投资自由化便利化，“为全球经贸发展提供了强大动能，以实际行动维护和促进经济全球化。”
英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里说：“中国这样的大国积极参与全球贸易，必然会促进贸易增长，为世界创造更多就业机会，提高民众收入。”
“中国愿同各方一道，秉持共商共建共享原则，坚持开放、绿色、廉洁理念，努力实现高标准、惠民生、可持续目标，推动高质量共建‘一带一路’取得更多丰硕成果。”中国声音掷地有声。
9年多来，高质量共建“一带一路”已经成为深化促进国际经济合作的有效平台，丰富完善全球治理的创新实践，携手构建人类命运共同体的重要路径。
联合国前秘书长潘基文表示，各国都必须认识到，知识共享、多边主义和区域合作对克服全球挑战而言至关重要。中国呼吁各方共创普惠平衡、协调包容、合作共赢、共同繁荣的发展格局，为应对发展挑战、促进共同发展提供了有效方案。
在天高海阔、椰影婆娑的巴厘岛，国际社会再次听到中国声音、看到中国方案，见证中国为推动人类社会实现共同发展、持续繁荣、长治久安贡献中国力量。
（本报印度尼西亚巴厘岛电）
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