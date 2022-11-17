增强虚拟现实全产业链供给能力
日前，工业和信息化部、教育部等五部门联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》，对今后进一步增强虚拟现实全产业链条供给能力、加速多行业多场景应用落地等举措进行了规划与布局。作为新一代信息技术的“佼佼者”，虚拟现实技术以及其带来的产业趋势，具有很大发展空间。
虚拟现实技术融合应用了多媒体、传感器、新型显示、互联网和人工智能等多领域的数字感知技术，包括虚拟现实（VR）、增强现实（AR）和混合现实（MR）等多种形式。虚拟现实技术是数字经济的重大前瞻领域，更是各行业数字化转型的关键支撑技术。工业生产、文化旅游、融合媒体、教育培训等领域均可基于其开展数据可视化改造。
近年来，随着虚拟现实核心技术产品的日益成熟与非接触式经济需求的高涨，驱动虚拟产业高速发展，全球虚拟现实产业进入新一轮爆发期。在世界范围内，不少知名科技企业多年布局，通过投资、收购、自主开发等方式，已经基本建立了融软件、硬件、内容、应用和服务于一体的全产业链生态系统。我国虚拟现实产业发展迅速，核心技术不断突破，产品供给日益丰富，初步构建了以技术创新为基础的生态体系，形成了较为完整的虚拟现实产业链条，正迈入以产品升级和融合应用为主线的战略窗口期。
不过，在发展过程中，虚拟现实产业仍存在关键技术有待突破、内容形态单一、硬件性能不足、生态体系尚不成熟等问题。比如，目前一些产品的核心元器件依赖进口，缺乏高品质视频内容，不能满足消费者高质量消费升级以及行业客户大规模应用需求。同时，虚拟现实重点领域的龙头企业、具有领先自主技术以及国际市场竞争力产品的企业很少，围绕领军企业的产业创新生态体系也亟待建立。
加快虚拟现实在各行业的应用融合发展，须补齐产业链短板，增强产业创新与供给能力。要统筹推进全产业链各环节关键技术产品研发，开展核心技术攻关，推动硬件制造、软件开发、内容供给、应用服务等的创新发展，全面提高虚拟现实内容供给能力和供给质量。
还应加速多行业多场景应用落地，加快应用示范推广。要深化其在行业领域的有机融合，就需围绕工业制造、文化创意、医疗健康、教育培训等重点行业和特色领域的应用性需求，创新应用种类和服务内容，加速多行业多场景应用落地。
加快标准体系建设也很重要。要完善法律法规和伦理规范，发挥标准对产业的引导支撑作用，建立产学研用协同机制，健全虚拟现实标准和评价体系。
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