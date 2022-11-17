原标题：全国最大单体地下铁矿项目开工建设

本报鞍山11月16日电（记者刘勇、见习记者陈坚）全国最大的单体地下铁矿山——鞍钢西鞍山铁矿项目16日正式开工建设，项目总投资229亿元。鞍钢集团介绍，该项目建成投产后年产铁精矿在千万吨级，是一座绿色、智能、无废、无扰动的世界一流地下铁矿山。

国务院国资委副主任翁杰明在开工仪式上表示，该项目的开工建设，是保障初级产品供给、补足钢铁产业链资源短板、加快钢铁行业转型升级的关键措施；是深化鞍钢本钢重组、落实钢铁+资源“双核”战略、打造世界一流钢铁企业的有效途径；是促进区域协调发展、推动东北全面振兴、服务构建新发展格局的重要举措。

铁矿石是钢铁工业的“粮食”，对维护钢铁产业链供应链安全具有“压舱石”作用。然而，作为钢铁大国，近年来中国的铁矿石外采度非常高。2021年，中国累计进口铁矿石112431.5万吨，折合成人民币算，2021年铁矿石进口额高达1.2万亿元。

作为中国钢铁央企之一，鞍钢是我国拥有完整产业链、最具资源优势的钢铁企业。鞍钢和本钢重组后，鞍钢铁精矿产量位居国内第一，铁矿资源保障能力大幅提升，全产业链资源优势得到充分发挥。此次开工的西鞍山铁矿在储量、资源禀赋、开采成本等方面优势显著，对于提升我国铁矿资源供应保障水平具有重要意义。

西鞍山铁矿位于辽宁省鞍山市千山区西南7公里，是目前国内尚未开发的资源储量大、禀赋好的单体地下铁矿山，保有资源储量13亿吨。西鞍山铁矿项目设计年产铁矿石3000万吨、铁精矿1000万吨，计划2027年投产。

据介绍，该项目把生态环境保护放在重要位置，坚持绿色发展，打造绿色工厂、生态矿山。项目将采用目前世界上采矿领域技术先进、效率高、产能释放快、安全性强的“大直径深孔空场嗣后充填法”采矿工艺，通过采用地下废石和选矿尾砂进行充填，有效保证地下岩体稳定，确保周边环境不受破坏。

(责编：罗知之、陈键)

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