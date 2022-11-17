人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

全国最大单体地下铁矿项目开工建设

2022年11月17日07:03 | 来源：光明日报
小字号

原标题：全国最大单体地下铁矿项目开工建设

本报鞍山11月16日电（记者刘勇、见习记者陈坚）全国最大的单体地下铁矿山——鞍钢西鞍山铁矿项目16日正式开工建设，项目总投资229亿元。鞍钢集团介绍，该项目建成投产后年产铁精矿在千万吨级，是一座绿色、智能、无废、无扰动的世界一流地下铁矿山。

国务院国资委副主任翁杰明在开工仪式上表示，该项目的开工建设，是保障初级产品供给、补足钢铁产业链资源短板、加快钢铁行业转型升级的关键措施；是深化鞍钢本钢重组、落实钢铁+资源“双核”战略、打造世界一流钢铁企业的有效途径；是促进区域协调发展、推动东北全面振兴、服务构建新发展格局的重要举措。

铁矿石是钢铁工业的“粮食”，对维护钢铁产业链供应链安全具有“压舱石”作用。然而，作为钢铁大国，近年来中国的铁矿石外采度非常高。2021年，中国累计进口铁矿石112431.5万吨，折合成人民币算，2021年铁矿石进口额高达1.2万亿元。

作为中国钢铁央企之一，鞍钢是我国拥有完整产业链、最具资源优势的钢铁企业。鞍钢和本钢重组后，鞍钢铁精矿产量位居国内第一，铁矿资源保障能力大幅提升，全产业链资源优势得到充分发挥。此次开工的西鞍山铁矿在储量、资源禀赋、开采成本等方面优势显著，对于提升我国铁矿资源供应保障水平具有重要意义。

西鞍山铁矿位于辽宁省鞍山市千山区西南7公里，是目前国内尚未开发的资源储量大、禀赋好的单体地下铁矿山，保有资源储量13亿吨。西鞍山铁矿项目设计年产铁矿石3000万吨、铁精矿1000万吨，计划2027年投产。

据介绍，该项目把生态环境保护放在重要位置，坚持绿色发展，打造绿色工厂、生态矿山。项目将采用目前世界上采矿领域技术先进、效率高、产能释放快、安全性强的“大直径深孔空场嗣后充填法”采矿工艺，通过采用地下废石和选矿尾砂进行充填，有效保证地下岩体稳定，确保周边环境不受破坏。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中印尼合作建设的雅万高铁试验运行圆满成功
　　人民网北京11月16日电 （记者王连香）据中国铁路国际有限公司消息，印尼当地时间11月16日，一列由中国铁路研发制造的高速铁路综合检测列车对雅万高铁德卡鲁尔站至4号梁场间线路进行了全面检测，获取的各项指标参数表现良好，标志中国和印尼合作建设的雅万高铁试验运行取得了圆满成功。 雅万高铁。…
市场监管总局：进一步推进市场主体登记注册规范化标准化便利化
　　人民网北京11月16日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，全国市场监管部门推进市场主体登记注册规范化、标准化、便利化工作座谈会召开，会议部署了进一步推进市场主体登记注册规范化、标准化、便利化工作。 会议指出，一年多来，全国市场主体登记注册工作的规范化、标准化、便利化程度不断提升，各地登记机关认真落实《市场主体登记管理条例》取得实效，企业开办和退出服务水平持续优化，电子营业执照和电子证照应用场景稳步拓宽，优化营商环境工作持续深化，市场主体数量稳步增长，市场主体的获得感逐步增强。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部