原标题：中国航天博物馆开馆

本报北京11月16日电（记者张蕾）中国航天博物馆16日正式开馆。

中国航天博物馆前身为中华航天博物馆，于1992年建成开放，是国内成立最早、亚洲地区最大的航天科技大型专业展馆，旨在展示我国航天科技成就、传播航天精神文化、开展爱国主义教育。2020年10月，该博物馆正式更名为中国航天博物馆。

今年7月，中国航天博物馆选定了位于北京市丰台区的新址，并启动展厅升级改造工程，全面系统梳理了中国航天的发展历程及取得的辉煌成就。展陈内容包括中国航天历史和精神、导弹武器、运载火箭、人造卫星、载人航天、深空探测、航天人物、未来展望、天问书苑、多功能厅十大板块。

与以往相比，本次展陈呈现四个“首次”特点，即首次全系统展示中国航天全貌，首次全方位展示航天历史与成就，首次全景式展示，首次举航天全领域之力。值得一提的是，博物馆以沙盘的形式搭建长征五号运载火箭转运发射模拟平台，并配合大屏幕演示火箭出厂、转运、发射等各个环节，让观众能够身临其境般感受火箭发射带来的震撼。此外，博物馆还设置了航天服及数字交互系统、中国空间站VR漫游系统、太空生活展，以便参观者沉浸式体验太空生活。

中国航天博物馆馆长、中国运载火箭技术研究院长征系列运载火箭首席总师姜杰院士在仪式上表示，中国航天博物馆将以开馆为契机，推动航天文化宣传与科学技术普及紧密结合，打通爱国主义教育与科学普及之间的通道，做航天历史成就的忠诚记录者、航天精神文化的优秀传播者、航天强国建设的坚定推动者，在建设航天强国的征途中谱写绚丽篇章。

(责编：罗知之、陈键)

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