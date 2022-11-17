原标题：吉林一号星座再添5颗卫星

新华社发（汪江波摄）

本报长春11月16日电（记者任爽、见习记者李层）16日14时20分，我国在酒泉卫星发射中心用谷神星一号遥四运载火箭将5颗吉林一号高分03D星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务圆满成功。

这5颗吉林一号高分03D星均由长光卫星技术股份有限公司自主研制并批量生产，属于轻小型高分辨遥感卫星，具有低成本、低功耗、低重量、高指标的特点。该公司是我国首家商业遥感卫星公司。2015年10月7日，吉林一号“一箭四星”的成功发射拉开了我国商业航天的大幕。

此次发射的5颗卫星入轨后，吉林一号星座在轨卫星数量将增至75颗，可对全球任意地点实现每天25至27次重访，为农业、林业、海洋、资源、环保、城市建设及科学试验等领域提供更加丰富的遥感数据。

此次任务是吉林一号卫星工程的第22次发射。

(责编：罗知之、陈键)

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