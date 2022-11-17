原标题：经济回稳向好基础将不断巩固

四季度经济走势能否延续三季度持续恢复向好的态势？今年天然气供应能否保障取暖季的需要？当前生猪市场供需形势如何？11月16日，国家发展改革委举行新闻发布会，围绕相关热点问题进行了回应。

经济增速有望进一步加快

10月份，我国经济经受住国内外多重超预期因素影响，持续保持恢复态势。

国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人孟玮指出，重点地区经济正在加快回稳发展。随着稳经济一揽子政策和接续措施加快落地见效，以及政策性开发性金融工具、设备更新改造专项再贷款和财政贴息、扩大制造业中长期贷款投放等一系列举措将在四季度集中显效，工业增长动力、投资信心将继续增强。

孟玮表示，近日，国务院联防联控机制发布进一步优化防控工作的二十条措施，指导各地更加科学精准做好疫情防控工作，高效统筹疫情防控和经济社会发展。这有利于进一步畅通经济循环，促进市场需求恢复。

“展望全年，经济增速有望进一步加快，回稳向好基础将不断得到巩固。同时，我们也注意到，当前国际环境仍然错综复杂，疫情防控形势依然严峻，特别是最近一段时间，国内新发疫情不断出现，促进四季度经济持续恢复还需付出艰苦努力。”孟玮说。

孟玮表示，国家发展改革委将持续推进稳经济一揽子政策和接续政策落地见效，充分发挥推进有效投资重要项目协调机制作用，进一步加快政策性开发性金融工具资金投放使用和基础设施项目建设，积极扩大有效投资。促进重点领域消费加快恢复发展，持续推进实施退税减税降费，加大对中小微企业和个体工商户的支持力度。同时，强化粮食、能源和产业链供应链安全保障，落细落实稳就业政策，扎实做好重要民生商品保供稳价。总之，要抓住时间窗口推动经济进一步回稳向上。

天然气供应总体上有保障

保暖保供是保民生的一项重要工作。孟玮介绍，从当前供应情况看，尽管国际复杂严峻的市场形势对我国冬季保供带来一定影响，但经过各方面提早准备、共同努力、采取有力措施，今冬供暖季我国天然气资源供应总体上是有保障的，高峰时段、部分区域受持续寒冷天气等影响可能会出现供需偏紧情况。

孟玮表示，现在北方地区已经全面进入供暖季，国家发展改革委将会同各有关方面加强统筹协调，突出抓好民生用气保供稳价。供暖季期间，组织各地切实履行保障民生用气的主体责任，压实城燃企业保供直接责任，确保民生用气充足稳定供应。督促各地严格执行居民门站价格政策，保障民生用气价格基本稳定。

“推进国内天然气增储上产。”孟玮说，支持中石油、中石化、中海油等上游供气企业加大增储上产力度，尽可能增加冬季高峰期国内天然气产量。发挥国家管网公司调度协调作用，推动已建成储气设施应储尽储，统筹用好储气资源，保障整个供暖季特别是高峰保供的需要。

孟玮表示，要推动合同严格落实，按合同保障供用气秩序稳定。同时，充分用好天然气冬季保供日调度机制，加强针对性调节，及时协调解决各类个案问题，保障人民群众温暖过冬。

生猪价格有望保持相对平稳态势

“下半年以来，国内生猪价格总体震荡上行，特别是受部分养殖户过度压栏惜售和二次育肥、节假日市场消费增加等因素影响，10月上中旬一度上涨较多。”孟玮说。

孟玮介绍，为做好生猪市场保供稳价工作，国家发展改革委会同有关部门迅速采取了一系列调控措施。一是加大投储力度，累计投放7批次中央猪肉储备，并督促指导地方加大力度同步投放储备，其中9月份国家和地方合计投放猪肉储备20万吨左右，单月投放数量达到历史最高水平，投放价格明显低于市场价格，有效保障了市场供应。二是多次发布信息，引导养殖户顺势出栏育肥生猪，不盲目压栏惜售和二次育肥。三是加强市场监管，引导大型养殖企业带头保供稳价，保持正常出栏节奏。目前看，相关调控措施取得了积极成效，近日生猪价格出现明显回落。

“今后一段时间，虽然猪肉市场仍处于消费旺季，但国内能繁母猪、新生仔猪、育肥猪存栏量均已连续多月回升，市场供应会相应增加。我们监测到，近日养殖户出栏节奏趋于正常，前期压栏和二次育肥的生猪也已开始陆续出栏，这将进一步增加市场供应。”孟玮说，总体判断，今后一段时间，生猪猪肉市场供应有保障，价格有望保持相对平稳态势，难以出现大幅上涨的情形。

孟玮表示，国家发展改革委将密切关注生猪市场动态，继续择机投放中央猪肉储备，必要时还会进一步加大投放力度，并指导各地同步投放地方储备。同时，持续加强市场监管，维护正常市场秩序，促进生猪价格尽快回归至合理区间。

（本报记者 刘坤）

(责编：罗知之、陈键)

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