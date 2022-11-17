原标题：日输气量超6亿立方米 天然气“保供模式”开启

科技日报北京11月16日电 （记者刘园园）目前我国北方地区已全部进入冬季供暖季。记者16日从国家管网集团获悉，国家管网集团“全国一张网”以日输气量超过6亿立方米的强劲动力，正式开启“保供模式”，为今冬明春天然气保供工作一鼓作“气”，再添“马力”。

记者了解到，面对今冬明春天然气保供的复杂形势，国家管网集团自4月起开始冬季保供准备工作，确保今冬明春天然气安全平稳高效输送。

在干线管道建设上，该集团加速“全国一张网”织网组网，全力推进中俄东线南段、滨海LNG（液化天然气）外输管道等国家重点工程建设。中俄东线安平至泰安段已于9月份投产，泰安至泰兴段将于12月底提前投产，届时“俄气南下”通道能力将增加2000万立方米/天，大大增强了环渤海、华东地区保供能力。

国家管网集团还投资近百亿元实施6项管网冲峰能力建设专项工程，将资源入网能力提升至近9亿立方米/天，确保满足高月高日和今冬明春供气管输需求。

在落实储气能力建设和注气任务方面，国家管网集团建设文23储气库一期加密井、金坛储气库达容达产和刘庄储气库扩容等工程，3座储气库新增工作气量3.4亿立方米，入冬前形成总工作气量近30亿立方米，为供暖季储气库发力打下坚实的基础。

今年10月底，我国中东部地区最大的天然气地下储气库——文23储气库顺利完成年度注气任务。入冬前，与国家管网相连的各储气库超额完成注气任务，累计注气超160亿立方米，为提升管网调峰保障能力添加强劲“底气”。

“从当前供应情况看，尽管国际复杂严峻的市场形势对我国冬季保供带来一定影响，但经过各方面提早准备，共同努力，采取有力措施，今冬供暖季我国天然气资源供应总体上是有保障的，高峰时段、部分区域受持续寒冷天气等影响可能会出现供需偏紧情况。” 国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人孟玮在16日举行的新闻发布会上表示。

(责编：罗知之、陈键)

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