人民网北京11月17日电 （记者申佳平）由工业和信息化部、湖北省人民政府共同主办的2022中国5G﹢工业互联网大会，将于11月19日至21日在湖北省武汉市举办，主题为“数融万物 智创未来”。

11月16日，工业和信息化部信息通信管理局一级巡视员王鹏在大会新闻发布会上表示，“十四五”时期，是我国工业互联网规模发展的关键期，也是我国“5G+工业互联网”深化融合应用的关键期。本届中国5G+工业互联网大会将成为5G和工业互联网融合发展的又一重要里程碑，为加快制造业数字化转型，推动经济高质量发展，服务构建新发展格局提供强劲动能。

王鹏介绍，近年来，工业和信息化部通过打好政策组合拳、创新攻坚战、产业团体赛，构建了与制造业相匹配、“补课、提升、创新”相并行的“中国方案”， 工业互联网产业规模突破万亿大关；打造了“5G+工业互联网” “中国名片”，赋能、赋值、赋智作用日益凸显，为加快制造强国和网络强国建设、促进经济社会高质量发展发挥了重要作用。

目前，我国已累计建设5G基站超220万个，高质量外网覆盖全国300多个城市，网络供给能力显著增强；以国家顶级节点为中心的标识解析体系规模化发展，五大顶级节点稳定运行，二级节点覆盖29个省（区、市）；已建成具有一定区域和行业影响力的工业互联网平台超过150家，工业设备连接数量近8000万台（套），平台经济不断壮大；基本建成国家级工业互联网安全技术监测服务体系，风险预警能力不断增强。

在应用方面，全国“5G+工业互联网”项目超过4000个，在电子设备制造、钢铁、电力等十大重点行业，形成远程设备操控、机器视觉质检、无人智能巡检等一大批典型应用实践。“5G+工业互联网”商业模式和发展路径逐步清晰，产业各界“建、用”工业互联网的意识、需求和能力明显增强，从“要我干”到“我要干”。已有31个省（区、市）出台相关政策，支持5G、工业互联网发展。

据介绍，中国5G﹢工业互联网大会已于2020年、2021年连续在武汉举办两届，今年大会按照“1+2+20+N”的总体架构，将举办1场开幕式，2场主论坛，20场分论坛和N场特色活动，就“新发展格局下的工业数字化转型”“赋能千行百业高质量发展”等主题进行充分研讨。同时，本届大会将推出三方面的特色活动。

一是展示发展新成果。大会将举办“2022中国5G+工业互联网成果展示”活动，五大运营商、华为、中兴等15个重点企业将展示“5G+工业互联网”领域最新发展成果；大会单独设置5G精彩生活互动体验区，超过30家企业将展示“黑科技”产品。

二是打造场景新体验。今年武汉市已启动数字经济体验周活动，在全市征集29个应用场景体验地，通过5G直播打卡探店方式，跟随主播到现场感受数字工厂、数字消费的最新应用场景，体验数字应用带来的美好生活。同时，从11月19日开始，连续三天在两江四岸举办长江灯光秀，通过现实和虚拟的结合，融入江豚、凤凰、樱花等元素，打造一场彰显湖北、武汉特色、突出5G+工业互联网特点的灯光秀。

三是探讨转型新话题。今年大会将举办20余场分论坛，涉及应用、技术、网络、平台、安全、产业等多个层面，新增举办中国工业元宇宙高峰论坛、中小企业数字化转型发展论坛等特色版块，针对目前数字化转型的热门方向开展深入探讨。

(责编：申佳平、吕骞)

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