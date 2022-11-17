5部门：鼓励以补贴、以旧换新等方式引导居民选购绿色产品
2022年11月17日10:36 | 来源：人民网
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人民网北京11月17日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，为引导生产者提升技术工艺水平，督促使用者加快淘汰落后设备，鼓励消费者扩大绿色产品消费，国家发展改革委、工业和信息化部等5部门近日印发《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2022年版）》，自2023年1月1日起执行。
重点用能产品设备产销数量多、使用范围广、耗能总量大，与日常生产生活密切相关。通知将有关产品设备能效水平划分为先进水平、节能水平、准入水平三档，提出要完善政府绿色采购相关政策，扩大绿色采购产品范围。
一方面，将节能产品等纳入统一的绿色产品体系，加快建立统一的绿色产品标识、认证和采信制度。国有企业要加强产业链供应链能效管理，带头执行企业绿色采购指南，强化采购中的能效约束，积极采购能效先进水平产品设备。
另一方面，鼓励零售企业、电商平台通过设置产品专区、增加专有标识、发放绿色优惠券等方式，引导消费者优先选购能效先进水平产品设备。落实节能节水专用设备和项目企业所得税优惠政策，鼓励企业优先选用能效先进水平产品设备、开展节能降碳改造。支持绿色建筑、超低能耗、近零能耗建筑和重大交通基础设施等提高能效先进水平产品设备应用比例。
此外，通知要求各地在出台促进消费有关政策措施时，要坚持绿色低碳导向，鼓励采用补贴、以旧换新、积分奖励等多种方式，引导居民选购能效先进水平产品设备，原则上不得对能效低于节能水平的产品设备给予补贴。
图片来源：国家发展改革委官网
(责编：申佳平、吕骞)
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