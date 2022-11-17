人民网北京11月17日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，神舟十四号乘组今天进行第三次出舱活动，截至北京时间11时16分，已成功开启气闸舱出舱舱门。目前，航天员陈冬已出舱，蔡旭哲即将出舱，航天员刘洋在核心舱内配合支持。

舱外活动期间，两名出舱航天员将先后配合完成舱间连接装置安装、问天实验舱全景相机抬升等作业。此次是我国航天员在空间站进行的第七次出舱活动，预计历时6.5小时。

(责编：赵竹青、吕骞)

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