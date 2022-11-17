新华网北京11月17日电（记者 卢俊宇）由中国公共关系协会和中国外商投资企业协会共同举办的“加快构建新发展格局 着力推动高质量发展——中共二十大精神宣介会”15日在京举行，国家发展改革委副主任赵辰昕、工信部副部长辛国斌、商务部副部长盛秋平作宣介解读。中国公共关系协会会长郭卫民主持宣介会。

围绕党的二十大对推动高质量发展作出的战略部署，赵辰昕重点从构建新发展格局、构建高水平社会主义市场经济体制、推进高水平对外开放、加快实施创新驱动发展战略、推动绿色低碳发展等方面进行了解读。赵辰昕表示，欢迎外商投资企业继续在中国投资兴业，继续共同分享中国的发展红利。

辛国斌就推进新型工业化和建设现代化产业体系进行介绍。辛国斌表示，全面推进新型工业化，要保持制造业比重基本稳定，以创新驱动制造业高质量发展，推动制造业高端化、智能化、绿色化，提升产业链供应链韧性和安全水平，统筹优化制造业区域布局，不断增强企业发展活力，建设现代化的信息基础设施。

盛秋平就贯彻落实党的二十大精神，推进高水平对外开放、积极吸引外资等进行了重点解读。盛秋平指出，贯彻落实党的二十大精神，推动高水平对外开放离不开更好引进外资。外资企业是中国国内大循环的重要组成部分，也是促进国内国际双循环的重要载体，为中国开放型经济发展和全面建成小康社会发挥了重要作用。

宣介会上，三位嘉宾还围绕如何鼓励新兴战略行业外资企业开展对华合作、外企如何参与中国制造业发展和转型升级、数字经济助力平台企业发展等议题同与会嘉宾进行交流互动。

与会企业代表认为，在当前日趋复杂的国际环境下，中共二十大释放了中国坚持走高质量发展之路、全面推进高水平对外开放的信心决心，相信中国将不断以自身新发展为世界提供新机遇。参会人员表示，此次宣介会规格高、立意新、内容实，对中外企业界和相关方面及时深入了解和把握中共二十大精神和重大决策部署很有帮助，坚定了他们企业深耕中国市场、共享发展机遇的信心。

(责编：宋心蕊、牛镛)

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