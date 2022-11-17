原标题：权威人士与中外企业界共话中国发展新机遇

由中国公共关系协会和中国外商投资企业协会共同举办的“加快构建新发展格局 着力推动高质量发展——中共二十大精神宣介会”15日在京举行，回应中外企业界关切，共话中国发展新机遇。

国家发展改革委副主任赵辰昕、工信部副部长辛国斌、商务部副部长盛秋平作宣介解读。中国公共关系协会会长郭卫民主持宣介会。

宣介人围绕“加快构建新发展格局 着力推动高质量发展”这一主题，从理解高质量发展是首要任务、把握推动高质量发展的战略举措、全面准确把握新发展格局、构建高水平社会主义市场经济体制、推进高水平对外开放、推动绿色低碳发展等方面进行宣介解读并与参会者交流互动。

“我们要做好自己的事情，以自身发展的确定性来对冲外部环境的不确定性，以中国新发展为世界提供新机遇。”赵辰昕说，一方面把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合，在提高供给体系质量、畅通经济循环上下更大功夫，以新的供给创造新的需求；另一方面继续深化国际经贸合作，深度参与全球产业分工和合作，以国内大循环吸引全球资源要素，以国际循环提升国内大循环的效率和水平，增强国内国际两个市场、两种资源的联动效应，为世界经济复苏繁荣作出新贡献。

实体经济发展也是与会企业代表关注焦点。辛国斌说，中国将坚持把发展经济的着 力点放在实体经济上，推进新型工业化。中国新型工业化将推动形成更大规模、更具活力的市场，将开启崭新的工业技术路线和发展范式，将需要构建全球更为紧密、更具韧性的产业链供应链，这些都将为世界各国企业投资兴业提供重要机遇和广阔舞台。

未来五年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期，主要目标任务之一就是“改革开放迈出新步伐”。盛秋平说，构建新发展格局，离不开更好引进外资；促进深层次改革，离不开更好引进外资；推动高质量发展，离不开更好引进外资。在华外资企业应积极把握共享中国大市场机遇、共享制度型开放机遇、共享深化国际合作机遇。

与会企业代表表示，这场宣介会有助于帮助其加深对中国未来发展方向和路径的理解，更好把握发展机遇，进一步增强对中国未来发展的信心。（记者 谢希瑶）

(责编：董童、李源)

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