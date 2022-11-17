人民网北京11月17日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行在11月16日晚间发布的《2022年第三季度中国货币政策执行报告》（以下简称《报告》）显示，下一阶段，人民银行将高度重视未来通胀升温的潜在可能性，特别是需求侧的变化，不断夯实国内粮食稳产增产、能源市场平稳运行的有利条件，做好妥善应对，保持物价水平基本稳定。

《报告》提出，今年以来，我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，有效实施宏观政策，最大程度稳住经济社会发展基本盘。国民经济明显回升，2022年第三季度国内生产总值（GDP）同比增长3.9%，比第二季度加快3.5个百分点；前三季度居民消费价格指数（CPI）同比上涨2%，在全球高通胀背景下继续保持物价形势的基本稳定。人民银行坚持稳字当头、稳中求进，扎实落实稳经济一揽子政策和接续措施，加大稳健货币政策实施力度，坚决支持稳住经济大盘。

一是保持流动性合理充裕。运用再贷款再贴现、中期借贷便利（MLF）、公开市场操作等多种方式投放流动性；提前完成上缴央行结存利润1.13万亿元；增强信贷总量增长的稳定性，在3000亿元政策性开发性金融工具已落到项目的基础上再增加3000亿元以上额度。

二是持续发挥结构性货币政策工具作用。落实好普惠小微贷款支持工具、碳减排支持工具和其他专项再贷款投放，截至9月末，科技创新、普惠养老、交通物流专项再贷款合计已发放超900亿元，设立额度2000亿元以上的设备更新改造专项再贷款。

三是持续深化利率市场化改革，发挥贷款市场报价利率（LPR）改革效能和指导作用。8月公开市场操作利率下行10个基点，带动1年期和5年期以上LPR分别下行5个、15个基点；9月阶段性放宽部分城市首套住房贷款利率下限，下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点。建立存款利率市场化调整机制，稳定银行负债成本。

四是把握好内外平衡。深化汇率市场化改革，坚持市场在人民币汇率形成中起决定性作用，增强人民币汇率弹性，加强宏观审慎管理和预期管理，发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器功能。

五是牢牢守住不发生系统性金融风险的底线，坚持市场化法治化原则处置风险，促进金融风险持续收敛。

总体来看，稳健的货币政策灵活适度，保持连续性、稳定性、可持续性，政策传导效率增强，金融支持实体经济质效进一步提升。信贷总量增长稳定性增强，1-9月新增人民币贷款18.08万亿元，同比多增1.36万亿元；9月末人民币贷款、广义货币（M2）、社会融资规模存量同比分别增长11.2%、12.1%和10.6%。信贷结构持续优化，9月末普惠小微贷款和制造业中长期贷款余额同比分别增长24.6%和30.8%。贷款利率稳中有降，9月企业贷款加权平均利率为4.0%，同比下降0.59个百分点，处于有统计以来低位。外汇市场平稳运行，人民币汇率预期总体平稳。

《报告》指出，当前外部环境更趋复杂严峻，海外通胀高位运行，全球经济下行风险加大，国内经济恢复发展的基础还不牢固。但要看到，我国构建新发展格局的要素条件较为充足，有效需求恢复的势头日益明显，经济韧性强、潜力大、回旋余地广，长期向好的基本面没有改变。要保持战略定力，坚定做好自己的事。下一阶段，人民银行将坚持着力构建高水平社会主义市场经济体制，全面推进中国式现代化。按照党中央、国务院的决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，深化金融体制改革，建设现代中央银行制度，抓好政策措施落实，着力稳就业稳物价，发挥有效投资的关键作用，巩固和拓展经济回稳向上态势，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

加大稳健货币政策实施力度，搞好跨周期调节，兼顾短期和长期、经济增长和物价稳定、内部均衡和外部均衡，坚持不搞“大水漫灌”，不超发货币，为实体经济提供更有力、更高质量的支持。保持流动性合理充裕，指导政策性、开发性银行用好用足政策性开发性金融工具额度和8000亿元新增信贷额度，引导商业银行扩大中长期贷款投放，保持货币供应量和社会融资规模合理增长，力争经济运行实现更好结果。高度重视未来通胀升温的潜在可能性，特别是需求侧的变化，不断夯实国内粮食稳产增产、能源市场平稳运行的有利条件，做好妥善应对，保持物价水平基本稳定。落实好普惠小微贷款支持工具、碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用、科技创新、普惠养老、交通物流、设备更新改造专项再贷款，强化对重点领域、薄弱环节和受疫情影响严重的行业、市场主体的支持。落实落细金融服务小微企业、民营企业敢贷会贷长效机制，增强微观主体活力。继续深化利率市场化改革，优化央行政策利率体系，发挥存款利率市场化调整机制重要作用，着力稳定银行负债成本，释放贷款市场报价利率改革效能，推动降低企业融资和个人消费信贷成本。密切关注主要发达经济体经济走势和货币政策调整的溢出影响，以我为主兼顾内外平衡。坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，坚持市场在汇率形成中起决定性作用，坚持底线思维，加强预期管理，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。统筹做好经济发展和风险防范工作，保持金融体系总体稳定，建立健全金融风险防范、预警和处置机制，坚决守住不发生系统性金融风险的底线，维护好广大人民群众的利益。

(责编：罗知之、吕骞)

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