人民网北京11月17日电 （记者孙博洋）11月16日，市场监管总局在北京组织召开全国商业秘密保护百家企业圆桌会议。会议围绕加强商业秘密保护主题进行交流研讨。

会议指出，商业秘密是企业的重要知识产权，是企业的核心竞争力。作为商业秘密的创造者和所有者，企业要切实履行主体责任，将商业秘密保护纳入企业整体发展战略，与专利保护统筹结合，科学谋划知识产权布局，推动形成尊重知识产权、保护商业秘密的良好氛围。

会议倡导，企业应牢牢树立产业报国、实业强国的初心志向，把企业发展同国家繁荣、民族兴盛和人民幸福结合在一起。在全面建设社会主义现代化国家的新征程上，秉承企业家精神，增强责任感使命感，不断提升企业商业秘密保护意识和能力，共同净化市场竞争生态，为促进高质量发展、全面推动中国式现代化建设作出应有贡献。

会上，百家企业代表联合签署“保护商业秘密 助力创新发展”倡议书，向全国企业发出九项倡议：一是围绕宏观大局，服务高质量发展。二是秉持创新精神，致力发明创造。三是重视商业秘密，保护知识产权。四是健全管理制度，夯实保护基础。五是加大投入保障，提升保护能力。六是恪守商业道德，净化竞争生态。七是诚信守法经营，履行社会责任。八是加强政企联动，健全保护体系。九是遵循国际规则，参与全球竞争。

会上，部分企业和行业协会代表围绕企业商业秘密保护经验做法进行交流发言，提出加强商业秘密保护的意见建议。来自全国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团的115家企业以及部分专家学者以线上和线下相结合的方式参加会议。

(责编：王连香、吕骞)

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