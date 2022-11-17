国资委网站截图

11月17日，国务院国资委在官方网站上线监管企业产权信息查询平台，向社会公众提供国务院国资委监管的中央企业及所属企业基本信息查询服务。

据了解，社会公众可登录查询平台，输入企业名称或统一社会信用编码查询该企业是否为中央企业所属企业，如为中央企业所属企业，则可查看该企业所归属中央企业、与所归属中央企业的关系、产权级次、注册地、注册资本、持股比例最大的中央企业股东及其持股比例等基本信息。

上线监管企业产权信息查询平台是提高央企信息透明度的重要举措，也是打击假冒国企的重要手段。记者从国资委了解到，查询平台目前处于试运行阶段。下一步，国资委将根据社会公众提出的意见建议，进一步完善查询平台功能，更好满足社会公众查询需求。（记者王希）

(责编：袁勃、胡永秋)

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