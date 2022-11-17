人民网北京11月17日电 （记者栗翘楚）11月16日，2022年中国5G发展大会在深圳召开。本次大会由工业和信息化部、深圳市人民政府联合主办，以“5G领航新基建，构筑发展新底座”为主题，设置1场开幕式暨主论坛，“5G智慧医疗”“5G智慧教育”“5G智慧商业高峰论坛”等8场分论坛及产融对接活动，旨在促进行业交流合作和产业链协同创新。

当前，以5G等为代表的新一代信息通信技术蓬勃发展，加速推进新一轮科技革命和产业变革。我国5G发展呈现创新活跃、融合加速、生态壮大的良好势头，建成开通5G基站超过222万个，5G行业虚拟专网数量超过1万张，5G移动电话用户达5.2亿户，5G终端类型超过30种，5G应用覆盖国民经济40个大类。

工信部表示，将持续推进5G商用部署和规模化应用，让5G更好赋能实体、服务社会、造福人民。坚持适度超前，建设现代化信息新底座，着力提升城市地区覆盖深度，拓展农村及边远地区覆盖广度，提升面向行业的5G网络服务能力，深化5G网络共建共享。坚持量质齐升，打造实体经济增长新引擎，深入实施5G应用“扬帆”行动计划，发挥5G应用产业方阵、“绽放杯”等平台作用，持续扩大应用的行业规模、网络规模、终端规模，提升应用的创新力度、融合程度、渗透深度。坚持龙头带动，构建产业链供应链新体系，加强关键技术和设备攻关，支持上下游企业联合开展技术研发、生态打造、价值培育。坚持开放合作，开创全球互利共赢新局面，同跨国企业、国际组织在标准、技术、产业、网络、应用、安全等各领域开展全方位合作，支持外资企业公平参与我国5G市场，支持中国企业为世界各国提供优质产品和服务。

(责编：孙红丽、吕骞)

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