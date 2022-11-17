人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

2022年中国5G发展大会：促进行业合作 产业链协同创新

2022年11月17日17:15 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月17日电 （记者栗翘楚）11月16日，2022年中国5G发展大会在深圳召开。本次大会由工业和信息化部、深圳市人民政府联合主办，以“5G领航新基建，构筑发展新底座”为主题，设置1场开幕式暨主论坛，“5G智慧医疗”“5G智慧教育”“5G智慧商业高峰论坛”等8场分论坛及产融对接活动，旨在促进行业交流合作和产业链协同创新。

当前，以5G等为代表的新一代信息通信技术蓬勃发展，加速推进新一轮科技革命和产业变革。我国5G发展呈现创新活跃、融合加速、生态壮大的良好势头，建成开通5G基站超过222万个，5G行业虚拟专网数量超过1万张，5G移动电话用户达5.2亿户，5G终端类型超过30种，5G应用覆盖国民经济40个大类。

工信部表示，将持续推进5G商用部署和规模化应用，让5G更好赋能实体、服务社会、造福人民。坚持适度超前，建设现代化信息新底座，着力提升城市地区覆盖深度，拓展农村及边远地区覆盖广度，提升面向行业的5G网络服务能力，深化5G网络共建共享。坚持量质齐升，打造实体经济增长新引擎，深入实施5G应用“扬帆”行动计划，发挥5G应用产业方阵、“绽放杯”等平台作用，持续扩大应用的行业规模、网络规模、终端规模，提升应用的创新力度、融合程度、渗透深度。坚持龙头带动，构建产业链供应链新体系，加强关键技术和设备攻关，支持上下游企业联合开展技术研发、生态打造、价值培育。坚持开放合作，开创全球互利共赢新局面，同跨国企业、国际组织在标准、技术、产业、网络、应用、安全等各领域开展全方位合作，支持外资企业公平参与我国5G市场，支持中国企业为世界各国提供优质产品和服务。

(责编：孙红丽、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2022年中国5G发展大会：促进行业合作 产业链协同创新
　　人民网北京11月17日电 （记者栗翘楚）11月16日，2022年中国5G发展大会在深圳召开。本次大会由工业和信息化部、深圳市人民政府联合主办，以“5G领航新基建，构筑发展新底座”为主题，设置1场开幕式暨主论坛，“5G智慧医疗”“5G智慧教育”“5G智慧商业高峰论坛”等8场分论坛及产融对接活动，旨在促进行业交流合作和产业链协同创新。…
大型纪录片《新三峡》首播活动在京举行
　　人民网北京11月17日电 （记者余璐）11月16日，七集大型纪录片《新三峡》首播活动在北京举行。 纪录片《新三峡》是由水利部、湖北省人民政府、重庆市人民政府、中国长江三峡集团和中央新影集团等单位联合摄制。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部