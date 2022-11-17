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大型纪录片《新三峡》首播活动在京举行

2022年11月17日16:45 | 来源：人民网
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人民网北京11月17日电 （记者余璐）11月16日，七集大型纪录片《新三峡》首播活动在北京举行。

纪录片《新三峡》是由水利部、湖北省人民政府、重庆市人民政府、中国长江三峡集团和中央新影集团等单位联合摄制。该片由《坝》《水》《山》《人》《景》《城》《梦》七个单元构成，用鲜活真实的故事，立体呈现了一幅新三峡的全景图，用科学考察和社会调查的形式方法，讲述了一个真实的三峡、发展的三峡。

水利部副部长刘伟平在致辞中表示，三峡工程是保护和治理长江的关键性骨干工程，建成以来发挥了巨大的防洪、发电、航运、水资源利用、生态保护等综合效益。纪录片《新三峡》通过影视方式，展示三峡工程建设、运行的辉煌成就，展示三峡库区及中下游经济社会发展的新风貌、新景观、新气象；以三峡工程为代表，广泛宣传我国水利事业取得的历史性成就、发生的历史性变革；引导全社会深刻认识三峡工程作为大国重器的重大意义和特殊作用，促进全社会更加关心爱护三峡工程、更加关心关注水利事业发展，推动全社会共同守护江河安澜、共建造福人民的幸福河湖。

据介绍，历时10年精心创作的七集大型纪录片《新三峡》是自2020年11月1日三峡工程整体竣工后，中国第一部全景展示“三峡之新、三峡之变、三峡之美”的影像作品。该片将于11月17日至11月23日每天22点档在中央广播电视总台央视纪录频道（CCTV-9）播出。

(责编：孙红丽、吕骞)
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