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乌镇元宇宙城市体验馆开馆 

2022年11月17日15:51 | 来源：人民网
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人民网北京11月17日电 （王绍绍）“大家好，我是‘青芸’，欢迎大家走进元宇宙的虚拟世界……”在数字虚拟人的邀请声中，乌镇元宇宙城市体验馆于近日正式开馆。

乌镇元宇宙城市体验馆

人民网财经了解到，乌镇元宇宙体验馆位于乌镇人民公园西北侧，主体建筑面积约1874平方米，具备元宇宙体验、元宇宙会客厅、元宇宙发布会、元宇宙科普等功能。

据了解，乌镇元宇宙体验馆由乌镇镇政府、中交投资联合打造，运用了大量的数字孪生、人工智能、虚拟现实等元宇宙增强现实及人工智能科技，打破了时间和空间的限制，将改变会议会展、展示展览、休闲娱乐的传统模式，带来全新体验。

观众体验相关设备

据介绍，体验馆内设置了八大场景共计20多个体验项目，如虚拟数字人可与真人进行AI对话，讲述乌镇历史渊源；数字宠物可以带领体验者云游水乡；“数藏无尽”则可阅览乌镇数字艺术系列作品，“水云行歌”可进行乌镇全沉浸式体感虚拟现实，“广莫之野”让你化身虚拟形象进入未来乌镇等等。

业内人士分析认为，当前，元宇宙正在从概念走向产业，掀起了新一轮的数字变革。乌镇元宇宙城市体验馆的落成，将进一步提升乌镇互联网发展水平，使其成为乌镇互联网基因迭代的展示窗口。（本文图片均由乌镇元宇宙体验馆提供）

(责编：孙红丽、吕骞)
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