人民网北京11月17日电 （记者乔雪峰）随着秋粮喜获丰收、北方陆续进入供暖季，煤炭、粮食运输需求不断攀升。记者从国家铁路局获悉，我国铁路部门全力保障煤炭、粮食等重要战略性物资运输，聚焦服务构建新发展格局、提升产业链供应链韧性和安全水平，为提升战略性资源供应保障能力积极贡献铁路力量。

据国家铁路局相关负责人介绍，铁路部门着眼有效市场和有为政府更好结合，加大监督协调力度、更好发挥政府作用，督促指导铁路运输企业开展电煤保供专项行动。

铁路运输企业积极行动，将运力资源向电煤运输倾斜，做到“充分满足、应装尽装”；紧密对接地方政府经济运行部门和电厂企业，用好主要煤运通道，大力组织西煤东运、北煤南运，优化调整运输方案，全力保通保畅。

中国铁路西安局集团公司统筹运输资源，提高电煤保供能力，要求运输调度部门从强化点线能力协调、打通枢纽通道、消除节点梗阻等方面优化运输组织措施，充分释放运能；中国铁路南宁局集团公司坚持向精细化要效率，科学制定措施，提升运输组织效率，精准制订运输计划，抓好排空和编组，通过高效的调度指挥和行车组织释放运能，确保电煤装得上、运得出。截至10月底，国家铁路今年累计发运煤炭17.4亿吨，同比增长9.8%，其中发运电煤12.2亿吨，同比增长15.5%。

该负责人表示，铁路部门着眼提升战略性资源供应保障能力，充分发挥铁路运输优势，为牢牢把握粮食安全主动权、端牢中国饭碗提供有力运输保障。加强与地方政府粮食和物资储备主管部门、粮食生产流通企业的沟通协调，动态掌握粮食收购、运输需求和市场保供运输需求；积极克服疫情、不良天气影响，开辟粮食运输绿色通道，加强劳力组织，确保粮食外运畅通无阻。

中国铁路沈阳局集团有限公司加大北粮南运组织力度，成立粮食运输指挥小组，协调空车、空箱调配工作，确保在车辆、集装箱紧张的情况下最大限度提供运能；中国铁路哈尔滨局集团公司积极开展秋粮货源调查，与粮食企业、农商对接，动态掌握企业运输需求、储备等情况，为企业提供“点对点”装车，确保满足北粮南运需求。截至10月底，国家铁路今年累计发运粮食9125万吨，日均装车4807车，均实现同比增长。

(责编：孙红丽、吕骞)

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