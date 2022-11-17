新华社北京11月17日电 题：我国将开展3大攻坚行动改善空气质量 到2025年基本消除重污染天气

新华社记者高敬

生态环境部等15部门日前联合印发《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》，提出到2025年，全国重度及以上污染天气基本消除；PM2.5和臭氧协同控制取得积极成效，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制；柴油货车污染治理水平显著提高，移动源大气主要污染物排放总量明显下降。

生态环境部大气环境司有关负责人表示，近年来，我国环境空气质量明显改善。但大气污染治理形势依然严峻，京津冀及周边等区域秋冬季重污染天气依然高发、频发，全国超过一半的城市仍然出现重污染天气。臭氧污染日益凸显，特别是在夏季已经成为导致部分城市空气质量超标的首要因子。柴油货车污染尚未有效解决，移动源氮氧化物排放约占全国氮氧化物排放总量的60%，对PM2.5和臭氧污染贡献率大。

据介绍，重污染天气消除攻坚战聚焦PM2.5污染，以秋冬季（10月至次年3月）为重点时段，以重污染天气频发的京津冀及周边地区、汾渭平原以及重污染天气防控工作相对薄弱的东北地区、天山北坡城市群为重点地区，针对区域不同污染特征提出相应攻坚措施。按行动方案，到2025年，基本消除重度及以上污染天气，全国重度及以上污染天数比率控制在1%以内，70%以上的地级及以上城市全面消除重污染天气，京津冀及周边地区、汾渭平原、东北地区、天山北坡城市群人为因素导致的重度及以上污染天数减少30%以上。

臭氧污染防治攻坚战以5月至9月为重点时段，以臭氧污染较为突出的京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原为国家臭氧污染防治攻坚的重点地区，珠三角地区、成渝地区、长江中游城市群及其他臭氧超标城市在国家指导下开展攻坚，加大挥发性有机物（VOCs）和氮氧化物减排力度，提升能力、补齐短板。按行动方案，到2025年，PM2.5和臭氧协同控制取得积极成效，全国臭氧浓度增长趋势得到有效遏制，VOCs、氮氧化物排放总量比2020年分别下降10%以上。

柴油货车污染治理攻坚战以货运量较大的京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原相关省（市）以及内蒙古自治区中西部城市为重点，推动运输结构调整和车船清洁化，加强柴油货车和非道路移动机械监管，强化部门、区域协同防控。按行动方案，到2025年，运输结构、车船结构清洁低碳程度明显提高，燃油质量持续改善，机动车船、工程机械及重点区域铁路内燃机车超标冒黑烟现象基本消除，全国柴油货车排放检测合格率超过90%，全国柴油货车氮氧化物排放量下降12%，新能源和国六排放标准货车保有量占比力争超过40%，铁路货运量占比提升0.5个百分点。

这位负责人说，要推动将标志性战役年度和终期有关目标完成情况作为深入打好污染防治攻坚战成效考核的重要内容。强化目标任务落实，对未完成目标任务的地区，依法依规实行通报批评和约谈问责，有关落实情况纳入中央生态环境保护督察。

(责编：袁勃、胡永秋)

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