本报北京11月17日电 （记者罗珊珊）记者17日从商务部获悉：今年1—10月，全国实际使用外资金额10898.6亿元，按可比口径同比增长14.4%。

从行业看，服务业实际使用外资金额7988.4亿元，增长4.8%。高技术产业实际使用外资增长31.7%，其中高技术制造业增长57.2%，高技术服务业增长25%。

从来源地看，韩国、德国、英国、日本实际对华投资分别增长106.2%、95.8%、40.1%和36.8%。

从区域分布看，我国东部、中部、西部地区实际使用外资分别增长12.4%、33.6%和26.9%。

在对外投资合作方面，前十月，我国对外非金融类直接投资6274亿元，同比增长10.3%，折合943.6亿美元。其中，流向租赁和商务服务业320.8亿美元，同比增长22.2%；流向制造业、批发和零售业、建筑业等领域的投资均呈增长态势。对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资172.5亿美元，同比增长6.7%，占同期总额的18.3%。

《 人民日报 》（ 2022年11月18日 02 版）

(责编：杨光宇、白宇)

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