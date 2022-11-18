本报北京11月17日电 （记者王昊男）记者从17日举办的2022金融街论坛年会新闻发布会上了解到：2022金融街论坛年会将于11月21日至23日在北京金融街举行，本届论坛年会主题为“踔厉奋发，共向未来——变局下的经济发展与金融合作”。届时，全球近400名嘉宾将通过线上线下相结合的方式，围绕当前经济金融热点话题进行交流，共同探讨如何推动各国各方共享国际合作机遇，共同克服全球经济发展面临的挑战，贡献促进经济发展的金融力量。

据介绍，本届论坛年会由1个主论坛和“实体经济与金融服务”、“全球市场与金融发展”、“数字经济与金融科技”（第四届成方金融科技论坛暨全球金融科技大会）、“治理体系与金融稳定”4个平行论坛组成，共设置27场活动（含开、闭幕式活动）、39个议题。

论坛年会期间还将发起成立“全球金融科技中心城市网络”，提出基于“交流、分享、合作、开放”共识的多项倡议。举办第二届全球金融科技应用场景大赛，邀请金融机构作为“发榜方”提供金融科技应用场景，征集相关企业作为“揭榜方”，促进技术供需结合，推动科技成果转移转化。论坛年会期间，还将正式成立国家金融科技风险监控中心。

另外，作为论坛年会的固定品牌活动之一，“金融街之声——金融街发布”将举办。北京金融街研究院将联合驻区金融机构，正式发起成立金融街智库，发布金融新发展指数、《加快国家金融管理中心建设》报告，以及金融管理部门、行业协会和头部机构的最新政策与研究成果等。

据了解，2022金融街论坛年会由北京市人民政府与中国人民银行、新华通讯社、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局共同主办。

金融街论坛创立于2012年，至今已成功举办10届，自2020年起，金融街论坛年会升格为国家级、国际性专业论坛，被纳入北京市“两区”“三平台”战略部署，成为国家开放发展的重要平台。

《 人民日报 》（ 2022年11月18日 06 版）

(责编：杨光宇、白宇)

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