本报合肥11月17日电 （记者田先进）17日，由工业和信息化部、安徽省人民政府共同主办的2022世界集成电路大会在安徽省合肥市召开。

本次大会以“合作才能共赢”为主题，主要内容包括1场开幕式、4场高峰论坛、10场主题论坛。同期还将举行丰富多彩的活动，包括芯片测试与设计应用技术技能大赛等多场双边交流、项目路演、资本对接、供需对接、人才交流、参观考察活动。同期举办的第二十届中国国际半导体博览会展览面积2.3万平方米，300多家企业参展，全面展示集成电路全产业链最新创新技术和应用成果。

《 人民日报 》（ 2022年11月18日 08 版）

(责编：杨光宇、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经