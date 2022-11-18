本报南宁11月17日电 （记者庞革平）今年以来，广西百色市以“支小支农支新”为主要抓手，不断推动政府性融资担保业务下沉，为乡村振兴和小微企业发展注入金融活水。

百色市小微企业融资担保有限公司是百色市财政局出资成立的政策性融资担保机构，推动业务下沉全市12个县（市、区），发挥财政资金“四两拨千斤”作用，撬动35亿元信贷资金扶持全市小微企业、“三农”、创新创业等实体经济发展。截至今年9月底，百色政府性融资担保业务累计投放13.25亿元，共帮助企业减少融资成本4088万元。

《 人民日报 》（ 2022年11月18日 08 版）

(责编：杨光宇、白宇)

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