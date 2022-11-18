本报杭州11月17日电 （记者顾春）近日，记者从浙江省科技厅获悉：“浙里大仪共享”在线建设以来，浙江已整合全省294家单位大科学仪器1.6万余台，设备原值超151亿元，累计为5000余家企业提供服务7万余次。

“在这个平台上，企业可以自主下单，打通设备资源共享的堵点。”浙江省科技厅基础研究与条件建设处负责人说。浙江达美生物技术有限公司是绍兴越城区一家生物医药企业，项目研发需要用到核磁共振波谱仪。企业通过共享平台，找到了绍兴文理学院，从线上下单、寄送样品到在线取得检测报告，仅用3天。为支持企业使用该平台，越城区还试点开展创新券“无感直兑”，通过平台使用大科学仪器并完成经费结算的，创新券兑付周期由原来的3个月以上缩短至两到三天。“我们还致力于从科研设备服务延展到科研项目攻关的技术服务，构建起一个创新生态圈，让软硬件资源充分流动起来。”浙江省科技厅基础处负责人说。

《 人民日报 》（ 2022年11月18日 10 版）

(责编：杨光宇、白宇)

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