赵永新 李 硕

党的二十大报告提出，强化企业科技创新主体地位，发挥科技型骨干企业引领支撑作用，营造有利于科技型中小微企业成长的良好环境，推动创新链产业链资金链人才链深度融合。

“只要是拥有‘一招鲜’、立志创新创业的科技型企业，再小的也是好苗子。”日前在山东省潍坊高新技术产业开发区采访时，高新区党工委书记、管委会主任赵文君表示，高新区深入研究科技型中小微企业的自身特点和发展规律，不断优化创新环境、集聚创新资源，破解它们“成长的烦恼”，让更多好苗子在潍坊高新区扎根发芽、舒枝展叶、开花结果。

栽下梧桐树，引得凤凰来。近3年潍坊高新区高新技术企业数量增加了1.1倍，累计培育瞪羚企业、隐形冠军企业、专精特新企业156家。在最新的国家高新区排名中，潍坊高新区跃居第二十二位。

抓住难点，为企业创新引来“金融活水”

“企业创新过程中，最需要金融支持。”山东天瑞重工有限公司（以下简称天瑞重工）董事长李永胜告诉记者，从2014年开始，公司研制节能降耗的磁悬浮动力设备，回首过去他很是感慨，“研发需要钱，产品成熟后规模化生产也需要钱。磁悬浮动力技术属于前沿科技，由于企业规模小，又缺少设备厂房等可以抵押的重资产，融资难始终是企业发展的一大瓶颈。”

高新区的融资新政给天瑞重工送来了及时雨。前段时间由于市场需求激增，公司必须扩大生产规模，急需贷款2000万元。高新区服务企业专员、金融监管中心主任熊福涛了解到这一情况后，当即结合高新区的政府风险补偿政策，制定了“信用+股权+专利权质押”融资方案，走“绿色审批通道”，很快为天瑞重工发放2000万元贷款，解了李永胜的燃眉之急。

有了“金融活水”，天瑞重工自主研发的磁悬浮鼓风机、磁悬浮真空泵、磁悬浮离心冷水机组、磁悬浮低温余热发电机等系列产品很快实现了规模化生产，在造纸、水泥、钢铁等高耗能行业大显身手。如今，天瑞重工已快速成长为磁悬浮动力设备领域的领军企业。

“为破解科技型中小微企业融资难，我们从银行、保险、证券等金融服务机构中选聘23名优秀人员作为‘金融管家’，与企业建立起一对一、多对一的‘立体包靠服务体系’。”熊福涛介绍，高新区从金融机构中遴选的“金融管家”扎根企业，用足用好金融“一企一策”红利，为企业量身定制融资方案，以“链式融资”助推企业健康成长。

一系列扶持政策的实施，让企业能贷、银行敢贷、政府敢补。去年，高新区出台了《政府风险补偿资金管理办法》，政府性融资担保机构累计为879家次企业提供融资担保支持24.24亿元，探索出金融赋能科技创新的新路子。

瞄准痛点，提供全周期服务，陪企业拔节生长

在潍坊高新区蓝色智谷园区，诞生了全市第一家独角兽企业——潍坊力创电子科技有限公司（以下简称力创科技）。该公司瞄准水陆交通工具节能减排的市场需求，开发关键核心技术，致力于燃气发动机动力总成和商用车、乘用车、船舶核心零部件的研发和国产化替代。

力创科技年轻的掌门人王立峰介绍，公司成立之初只有十几个人，既缺少研发设备，也没有检测平台，可以说是举步维艰。

“你们缺什么我们就补什么！”蓝色智谷园区服务中心主任李西才当机立断，充分发挥园区的创新创业公共服务平台作用，为公司配备了三磨头内孔端面专用磨床、双锥面外圆磨床、数控线切割机床等价值数百万元的研发、检测设备。研发人员得以甩开膀子加油干，在技术、产品上不断突破。

“蓝色智谷园区一步一步地和公司共成长，帮我们从‘幼儿园’一直上到‘大学毕业’，真是接力支持、无缝衔接。”王立峰说，公司的新产品要生产了，园区帮着找厂房；没钱买设备，园区帮着融资贷款；老厂房不够用了，园区帮着协调专属厂房……

今年8月，经蓝色智谷园区帮忙协调，通过高新区国有企业代建、企业回购的方式，力创科技有了宽敞明亮的多层新厂房，高热效率发动机电控总成系统项目顺利开工。

短短几年，力创科技拿下了多项桂冠：全国唯一的CCS（中国船级社）船舶电控系统全谱系认证企业、国家级专精特新“小巨人”企业和国家级瞪羚企业……王立峰信心满满：“我们力争尽快在科创板上市，发展成为全球一流的发动机电控总成技术供应商。”

“缺少硬资产、研发时间长、产品推出后瞬间爆发等，是科技型中小微企业的特点。政府部门要摸准企业发展的脉搏，根据不同阶段的需求提供专业高效的服务，扶上马还要送一程，努力做到有为不乱为、补位不缺位、卡位不越位。”潍坊高新区党工委委员、管委会副主任李涛表示。

在潍坊高新区，像力创科技这样享受及时雨的企业不在少数。

潍坊聚能电池有限公司是一家从事储能型、动力型锂离子单体电池、电池模组及电池管理系统研制的国家高新技术企业。说起政府的支持，董事长杜纪磊心怀感激：“企业资金紧张，服务企业专员、潍坊光电产业园服务中心副主任张建华就帮我们协调贷款；自建厂房成本高、周期长，他就在光电园区内帮我们找到了一处刚腾出来的三层厂房；为形成产业集群发展，高新区投资100亿元建设储能产业园，引进产业链上的上下游企业……有这么周到的‘保姆式’服务，我们一定要干出好成绩！”

打通堵点，全方位优化营商环境，帮企业解决急难愁盼

在潍坊高新区，有一个与众不同的“超市”：这里没有商品货物，有的是帮扶政策、人才招聘、行业专家等服务信息——这是高新区为企业提供“一站式高新解决方案”的潍坊科技超市平台。截至目前，该平台已提供政策服务1万余条、专家服务600余次，为940多家企业解决高企申报、奖补申领等问题近万个。

近年来，潍坊高新区“放管服”改革再提速，全方位优化营商环境，帮科技型中小微企业解决急难愁盼——

为减少企业上市成本，高新区将上市补助提高到2000万元，新三板企业挂牌补助200万元，对具备冲刺科创板潜力的企业落实奖补资金5136万元；

为补链、强链，高新区以“链长制”为抓手，持续推动中小企业与“链主”企业协同创新、配套合作，推出“链式税务”“三联办”等服务模式；

新冠肺炎疫情期间，为保障企业安心生产，高新区协调属地医院，每周定期到重点园区开展“上门服务”，让员工足不出厂就可以做核酸检测……

“营商环境无小事，企业的事就是我们的事，企业有什么问题我们就帮着解决什么问题。”赵文君说，“我们将深入学习贯彻党的二十大精神，进一步强化服务理念，努力打造更完善的创新创业生态、更优越的营商环境，为科技型中小微企业茁壮成长保驾护航。”

《 人民日报 》（ 2022年11月18日 18 版）

(责编：杨光宇、白宇)

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