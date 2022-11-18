柏木钉

强化企业科技创新主体地位是构建新发展格局的迫切需要。随着创新驱动发展战略的深入实施，企业的科技创新主体地位会越来越重要，必将迎来新一轮创新黄金期

全球领先的卷轴屏笔记本电脑，虚实交融的工业元宇宙技术，可实现多种设备跨平台、跨操作系统的互通互联解决方案，助力百度自动驾驶、奇瑞汽车和宁德时代智能化升级的新算法……在日前举行的2022联想创新科技大会上，多项硬核科技亮相，让人眼前一亮，感受到中国科技企业推动经济高质量发展、增进人类社会福祉的广阔前景。

科技是国家强盛之基，创新是民族进步之魂。党的十八大以来，我国深入实施创新驱动发展战略，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，科技事业发生了历史性、整体性、格局性重大变化，成功进入创新型国家行列，走出了一条从人才强、科技强到产业强、经济强、国家强的发展道路。

科技创新，企业不应缺席。研发费用加计扣除比例提高至100%，企业成为科技项目特别是应用研究类项目的组织者、实施者，支持企业参与科技重大顶层设计、重大决策……党的十八大以来，企业的创新主体地位得到进一步加强。全国高新技术企业数量从4.9万家增加到33万多家，华为、联想、寒武纪、圣丰种业、信达生物等一大批科技企业展现出强劲的创新实力。

企业的高水平科技供给有力推动了经济高质量发展。超级计算、人工智能、大数据、区块链等新兴技术加快应用，推动数字经济等新产业新业态蓬勃发展。在关键核心技术的支撑下，深海油气、煤炭清洁高效利用、新型核电等技术为国家能源安全提供有力保障。生物育种、盐碱地改良技术不断突破，助力粮食持续增产。

回首过去成绩斐然，展望未来海阔天空。强化企业科技创新主体地位是构建新发展格局的迫切需要，要加强企业主导的产学研深度融合，强化目标导向，提高科技成果转化和产业化水平。还要发挥科技型骨干企业引领支撑作用，营造有利于科技型中小微企业成长的良好环境，推动创新链产业链资金链人才链深度融合。可以想见，随着创新驱动发展战略的深入实施，企业的科技创新主体地位会越来越重要，必将迎来新一轮创新黄金期。

党的二十大报告提出，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。无论是“实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，支持专精特新企业发展，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展”，还是“推动战略性新兴产业融合集群发展，构建新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等一批新的增长引擎”，都为企业创新提供了大显身手的广阔舞台。

创新不分早晚，英雄不问出身。用日积月累的奋斗，换来日新月异的技术进步；用滴水穿石的决心和毅力，换来聚沙成塔的创新突破。在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的新征程中，相信各类大中小微科技型企业将不辱使命，继续攻坚克难、勇攀高峰，交出更加亮丽的创新答卷。

《 人民日报 》（ 2022年11月18日 18 版）

(责编：杨光宇、白宇)

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