原标题：海信多项技术亮相G20峰会 展现中国智造实力

11月15日至16日，二十国集团(G20)领导人第十七次峰会在印度尼西亚巴厘岛举行，备受全球瞩目。海信UELD电视、商用显示、精密空调等为峰会现场提供高品质服务，成为亮眼的中国元素。

海信旗下多款产品亮相峰会现场，分别在G20组委会会议室、嘉宾就餐区、信息技术部门监控室及警察指挥中心等峰会现场多处重要位置服务全球多国政要。

中国企业正凭借产业链与技术优势，不断提升国内电视市场容量和扩大海外市场份额。奥维睿沃最新数据显示，海信电视1至10月全球出货量达1960万台，同比增长18%，跃居世界第二，这是中国电视品牌年累出货量首次进入全球第二。行业分析认为，海信的多品牌策略、体育营销策略及优秀的供应链管理能力推动了其业绩的持续增长。

在B2B领域，海信商用显示公司打造的138吋LED一体机产品，凭借其无缝拼接、静音运行、稳定可靠、维护便捷等一系列优势，广泛应用于安防监控、大型会议等场景。海信网络能源公司多年来持续深耕工业温控场景，机房精密空调保持领先。

海信精密空调前期成功中标的“一带一路”标杆性项目雅万高铁车站项目，也于G20峰会期间进行了多方位展示。

2022卡塔尔世界杯将于11月21日凌晨揭幕，作为世界杯官方赞助商的海信将多品类、多品牌将第二次亮相世界赛场，再次展现中国智造实力。

(责编：曹淼、李源)

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