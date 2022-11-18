本报记者 汪文正

国家税务总局杭州市萧山区税务局组建大企业服务团队，积极推进便民办税措施，确保企业各项涉税诉求在第一时间得到精准回应。图为近日，税务人员在当地一家高新技术企业开展政策宣传。

孔梦洁摄

11月16日，国务院新闻办举行国务院政策例行吹风会，介绍落实系列税费支持政策的有关情况。国家税务总局副局长王道树在会上介绍，今年1月1日至11月10日，全国税务系统合计办理新增减税降费及退税缓税缓费超3.7万亿元。同时，各项税费支持政策积极作用不断显现，税务部门监测的全国10万户重点税源企业每百元营业收入税费负担下降了5.3%，三季度以来全国企业销售收入同比增长3.4%、呈现回稳向好势头。

留抵退税为企业“输血”“活血”

大规模增值税留抵退税是今年新的组合式税费支持政策“重头戏”。王道树介绍，截至11月10日，已退到纳税人账户的留抵退税款达23097亿元，超过去年全年退税规模的3.5倍。

国家税务总局收入规划核算司司长蔡自力介绍，留抵退税发挥了为企业“输血”“活血”的积极作用：

——助力工业经济平稳运行。截至11月10日，工业企业共退税8313亿元；全国退税工业企业购进金额同比增长12.1%，比无退税企业高2.8个百分点；退税工业企业销售收入同比增长10.3%，比无退税企业高2.2个百分点。在超2.3万亿元留抵退税款中，制造业退税达6176亿元，占26.7%，是受益最明显的行业。此外，制造业增量留抵退税到账平均时间压缩至2个工作日以内，提速近80%。

——助力小微企业纾困发展。小微企业是大规模留抵退税的受益主体，今年以来已获得留抵退税的纳税人中，小微企业户数占比93.1%，共享受退税9178亿元，金额占近四成。截至11月10日，小微企业和旅游、民航、铁路、道路运输等受疫情冲击较大的困难行业，分别退税9178亿元、5092亿元。三季度以来，小微企业销售收入同比增长0.8%，比二季度加快0.7个百分点；困难行业销售收入同比增长4.3%，比二季度加快1.4个百分点。

——促进新动能加快发展。截至11月10日，高技术行业和高新技术企业退税4056亿元，销售收入同比增长7.2%，比全部企业高3.8个百分点。

税惠“红包”促进汽车市场回暖

汽车产业是国民经济战略性、支柱性产业，释放汽车消费潜力对助力提振消费、稳住宏观经济大盘具有重要意义。

王道树介绍，今年以来，支持汽车市场发展的“延续性+阶段性”税费优惠政策搭配出台，车辆购置税免税政策和减征政策同向发力，对促进汽车市场回暖企稳、刺激国内消费发挥了重要作用：

一方面，新能源汽车免征车辆购置税政策于今年9月延续至2023年12月31日，提振了市场信心。另一方面，中国出台阶段性减征部分乘用车车辆购置税政策，对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车减半征收车购税。“减征政策科学设置‘2.0升+30万元’的组合条件，将受益范围精准锁定在小排量、经济型、占比大的乘用车，起到快速有效拉动汽车消费的作用。”王道树说。

政策效应如何？看新能源汽车免征政策，截至11月10日，全国累计免征新能源汽车车购税686.2亿元，同比增长101.2%；全国累计销售新能源汽车448万辆，同比增长78.1%。看减征部分乘用车车购税政策，今年6月至11月10日，符合条件的乘用车共享受减征车购税397.5亿元；全国2.0升及以下排量乘用车销量约652.3万辆，较政策实施前的1月至5月环比增长20.6%。

有力支撑税费支持政策直达快享

国家税务总局有关负责人介绍，今年是税务部门连续第9年开展“便民办税春风行动”，相关121项便民办税措施已有112项措施落实到位，有力支撑了系列税费支持政策的直达快享。

今年以来，各级税务机关面向不同政策适用主体，累计精准推送政策44批次，惠及纳税人缴费人4.75亿户次。全面实行税务行政许可事项清单管理后，原有的6个税务行政许可事项减少至1个；调整优化部分文书内容，税务行政许可文书样式由15种减少至12种；优化纳税人延期缴纳税款等税务事项办理程序，取消法制审核等环节，降低了市场主体的制度性交易成本。

此外，契税法和城市维护建设税法于去年9月1日起实施一年多以来，总体运行平稳顺畅。国家税务总局有关负责人介绍，整合城市维护建设税与增值税、消费税申报表后，纳税人手工填写数据项比整合前减少66%；集成办理二手房过户涉及的契税、增值税等业务，办税资料减少近一半，平均办税时间减少60%，90%以上的业务实现即时办结；契税立法将“先税后证”制度上升为法律，不动产登记办税便利度不断提升，全国2800多个县（市、区）的不动产登记办税已实现“一窗办理”。

(责编：罗知之、陈键)

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