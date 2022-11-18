本报重庆电 （记者常碧罗）为进一步提升“跨省通办”服务效能，推动高频电子证照在川渝两地实现跨区域互认共享，重庆市人民政府办公厅、四川省人民政府办公厅日前联合印发《第一批川渝电子证照亮证互认实施清单》，明确在2022年底前，驾驶证、律师证、导游证、社保卡、营业执照等20项证书的电子证照将实现两地互认。

在重庆全市和四川全省范围内，到各级公证机构申办机动车驾驶证公证时，可通过“交管12123”移动端亮证实现两地互认；到司法行政部门办理业务时，通过“天府通办”APP、“渝快办”APP展示律师执业证电子证照，两地互认；在社保经办机构办理养老保险服务时，申请人通过“四川人社”APP、“天府通办”APP、“重庆人社”APP、“渝快办”APP亮证申请，两地互认；在公共就业创业服务管理机构办理就失业登记、失业保险金申领时展示相关电子证照，两地互认。在四川省图书馆、成都图书馆、重庆图书馆，川渝两地居民可使用社保卡实现跨区域亮证借阅。

重庆市政府办公厅电子政务中心相关负责人表示，川渝两地将强化组织领导，加快相关电子证照在本地区的应用推广，主动回应公众关切，不断提升企业和群众对川渝电子证照亮证互认的认同感、获得感。同时，鼓励有条件的地区根据实际需要拓展应用场景及试点范围，努力在试点地区形成一批可复制推广的经验做法。

(责编：罗知之、陈键)

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