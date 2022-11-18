原标题：财政收支保持平稳运行态势

本报北京11月17日讯（记者曾金华）财政部16日发布统计数据显示，前10个月累计，全国一般公共预算收入173397亿元，扣除留抵退税因素后增长5.1%，按自然口径计算下降4.5%。总体看，财政收支保持平稳运行态势。

“前10月财政收入在扣除留抵退税因素影响后保持正增长，这是经济延续恢复态势、总体平稳向好的积极体现。”中国社科院财经战略研究院财政研究室主任何代欣说。

统计显示，在前10月全国财政收入中，中央一般公共预算收入80005亿元，扣除留抵退税因素后增长4.8%，按自然口径计算下降5.5%；地方一般公共预算本级收入93392亿元，扣除留抵退税因素后增长5.4%，按自然口径计算下降3.6%。全国税收收入142579亿元，扣除留抵退税因素后增长2.4%，按自然口径计算下降8.9%；非税收入30818亿元，比上年同期增长23.2%。

从主要税收收入项目看，国内增值税39324亿元，扣除留抵退税因素后增长2.7%，按自然口径计算下降29.1%；国内消费税14418亿元，比上年同期增长13.2%；企业所得税42271亿元，比上年同期增长3.5%；个人所得税12540亿元，比上年同期增长8.5%；进口货物增值税、消费税16783亿元，比上年同期增长11.3%。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红分析，国内增值税、企业所得税、个人所得税、消费税等主体税种均呈现增长趋势，反映出我国宏观经济整体呈现恢复性增长态势，前期稳增长政策成效显现。

在支出方面，前10月累计，全国一般公共预算支出206334亿元，比上年同期增长6.4%。从主要支出科目看，教育支出30693亿元，比上年同期增长6%；科学技术支出7025亿元，比上年同期增长8.8%；社会保障和就业支出30572亿元，比上年同期增长7.4%；卫生健康支出17538亿元，比上年同期增长12.6%；农林水支出17223亿元，比上年同期增长4.5%；交通运输支出9516亿元，比上年同期增长6.6%。

“财政收支结构趋于平衡，财政稳定性与可持续性得到体现，为国民经济延续恢复态势、发展韧性提供保障。”李旭红表示，下一阶段应继续提高财政政策的有效性，发挥其自身稳定器作用，进一步发挥稳住宏观经济大盘效果。

(责编：罗知之、陈键)

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