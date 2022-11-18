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加密货币市场风险加大

周明阳
2022年11月18日08:39 | 来源：经济日报
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原标题：加密货币市场风险加大

知名加密货币交易平台FTX交易公司近日通过社交媒体发布公告，称该公司和FTX集团其他附属公司已经按照美国相关法律启动自愿破产程序。公告说，FTX创始人兼首席执行官萨姆·班克曼-弗里德已经辞职，但将继续协助公司有序过渡。相关破产重组文件显示，其债权人超过10万人，预计负债在100亿美元到500亿美元之间，这将使其成为有史以来规模最大的加密货币相关破产案。受FTX相关消息影响，加密货币价格大幅波动。

FTX创立于2019年，全球用户超过100万，允许买卖比特币和以太坊等加密货币，是全球最大的加密货币交易平台之一。媒体报道显示，FTX自身存在巨大的财务黑洞和监管漏洞，交易所资金储备存在巨大缺口。

FTX的破产不仅打击了投资者信心，还促使全球监管机构加大了对虚拟货币的行业监管，目前FTX在全球各地的子公司面临更严格的监管审查。澳大利亚证券监管机构表示，已将FTX当地分支机构的牌照暂停至明年5月中旬。FTX日本子公司将进入“仅关闭”模式。

今年6月份以来，由于多重因素加重投资者对经济衰退的担忧，金融市场避险需求升高，比特币等加密货币价格开始大幅震荡，多家加密货币经纪商和借贷平台先后申请破产，不少投资者因无法提取加密货币资产而遭受损失。此次FTX也有大量用户无法提现，遭受资产损失。有行业分析师认为，随着FTX启动自愿破产程序，整个加密货币市场都将面临风险，其影响可能持续很长时间。

(责编：罗知之、陈键)
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