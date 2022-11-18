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国潮品牌彰显中国制造底气

魏金金
2022年11月18日08:40 | 来源：经济日报
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原标题：国潮品牌彰显中国制造底气

　　近日，卡牌厂商Hitcard、中式点心品牌“龙门局渣打点心”、数字藏品平台灵境数字等先后获得资本投资。潮玩、餐饮、文创，这看似毫不相关的几个领域，却都与一个词密切相关——国潮。近几年，国潮消费热度高涨，国潮投资也风生水起。

　　“国潮热”在某种程度上是中国经济崛起的缩影，这背后既有中国制造的底气，也有文化积淀的自信，更有直播电商、数字科技等诸多方面的助力。但在投资热潮的背后，还需要更多的“冷思考”。

　　比如，国潮品牌能否持续产生现金流，能否不断引领或满足当下消费者消费升级的需求，能否让消费者的生活变得更加美好，能否打造一个有关IP的良性闭环生态，以及能否有效输出品牌自身的文化影响力和价值观，这些都是做出投资决策的重要指标。

　　与此同时，投资国潮，看重的是其背后的消费升级、产业链提升、创新创业、文化消费、民族品牌建设等发展机遇。因此，国潮投资注定是“持久战”而非“闪电战”。无论是来自投资机构的专业决策，还是品牌自身的投资布局，双方都要更加秉持长期主义价值观，聚焦项目或产品本身持续生命力的培育。

　　从国潮品牌角度来看，拥有自己“护城河”的品牌，往往更容易获得投资机构的青睐。国潮品牌应专注主业，摸准主流受众消费需求，深耕产品研发、运营管理、营销推广、售后服务等全产业链，做好产品，持续创新并为消费者创造价值，而非重金追捧营销。如此，才能进一步增强投资者的信心。

　　国潮投资需要稳扎稳打，科学预判产品生命周期，不断寻求与年轻主流受众建立更多链接的可能，让好的国潮品牌真正发挥性价比、品牌力、产品体验等优势，如此才有可能实现投资机构、品牌商、消费者的多方共赢。

　　（中国经济网供稿）

(责编：罗知之、陈键)
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