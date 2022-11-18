乔金亮

原标题：前10月水利建设投资9211亿元

日前，水利部副部长刘伟平在新闻发布会上介绍了水利基础设施建设进展。1月份至10月份，完成水利建设投资9211亿元、同比增长63.3%，较9月底增加投资975亿元。

重大水利工程建设取得新成效。1月份至10月份，全国累计新开工水利项目2.4万个，新增投资规模1.15万亿元，较去年同期多开工5200余项，多增加投资规模7235亿元。10月份，山东官路水库、浙江扩大杭嘉湖南排后续西部通道等3项重大工程开工建设，今年以来新开工重大水利工程45项，创历史新高。

在建项目取得重要进展，广东珠三角水资源配置工程48条隧洞全线贯通，西江大藤峡水利枢纽通过正常蓄水位验收、右岸首台机组试运行，西藏湘河水利枢纽下闸蓄水，黄河小浪底南岸灌区工程主干渠试通水。

落实水利建设投资达1.1万亿元。水利部不断创新水利投融资体制机制，积极拓展水利建设筹资渠道，持续保障水利建设资金需要。1月份至10月份，落实水利建设投资11006亿元、同比增长53%，较9月底增加投资435亿元。其中，地方政府专项债券1979亿元、同比增长103%；银行贷款和社会资本2888亿元、同比增长77%。目前，地方政府专项债券、银行贷款和社会资本在水利投资中的占比已达44.2%，较去年同期增加8个百分点，进一步拓宽了水利建设资金渠道。

完成水利建设投资9211亿元。水利部强化调度督导，指导地方抓好施工组织，加快序时进度，充分发挥水利投资的拉动作用。1月份至10月份，完成水利建设投资9211亿元、同比增长63.3%，较9月底增加投资975亿元。有12个省份完成投资超过400亿元，特别是广东、云南、河北、安徽均超过500亿元。水利项目施工累计吸纳就业人数226万人，其中农村劳动力183万人，较9月底分别增加17万人、12万人。

刘伟平表示，水利部将继续大力推进水利工程建设，确保全年完成水利建设投资1万亿元以上，为推动经济进一步回稳向上作出积极贡献。

(责编：罗知之、陈键)

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