王轶辰

原标题：数字化智能化快速赋能实体经济

云南昆明市斗南花市的花卉购销两旺。近年来，随着互联网电商、冷链物流不断发展完善，斗南花卉成为当地的重要产业。新华社记者 陈欣波摄

全国多条产业带成交额同比高速增长、农产品成直播间热门商品、绿色产品供给不断丰富……在刚刚过去的“双11”，数字经济在发挥促流通、促消费的商业价值之外，正从消费迈向生产、从餐桌走向土地，数字化与低碳化开始孪生发展，数字经济的外溢效应愈发明显。

党的二十大报告提出，加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合。平台经济是数字经济的重要组成部分，平台经济的健康发展是加快发展数字经济的重要内容。平台企业应以互联网平台为纽带，集合各方力量，让数字经济不断向实体经济扩散，服务各行各业的数字化进程，以数字技术助力传统产业提质增效，探寻创造社会价值的新路径。

供应链迈向数智化

数字经济正在更好地服务实体经济发展，重塑产业进程。今年“双11”，是天猫参与商家最多元化的一次，有29万个品牌、数百万家中小商家、主播报名参加。其中，许多中小商家进入“百万俱乐部”“千万俱乐部”，阳江卧室家具、济南全屋智能、山东儿童家具等多条产业带的整体成交额实现同比3位数增长，这些产业带也是中小商家最密集的地区。

今年快手“116购物节”期间，越来越多产业带商家参与到大促活动中，用户的消费热情直接反映到平台高速增长的成交额上。这距离快手电商宣布大搞产业带、快品牌，扶持更多产业带商家及依托于产业带的新兴品牌不到1年时间。如今，江苏南通、常熟等地的产业带都实现了长效发展。

高增长背后的秘诀是数字化转型。数字化工具的丰富便捷让数字化门槛不再高不可攀，越来越多的中小微企业借力平台企业加速了数字化进程。在服装行业，以往库存浪费占全年销售量的20%到30%，临时的小单、急单又没有工厂愿意做。阿里巴巴犀牛智造打通供需两端，解决行业痛点。在需求端，利用人工智能技术3D试穿打样，让“按需生产”规模化实施。在供给端，智能调度让生产线具备极度柔性制造能力，可缩短75%的交货时间、减少30%的库存。

在新冠肺炎疫情和市场需求变化等因素影响下，南通家纺产业带不少商家企业面临生存压力。2022年快手电商新增“大搞产业带”战略，承诺扶持更多产业带商家及依托于产业带的新兴品牌。南通家纺企业不仅借助电商平台撬动了线上消费者的需求，还通过快手的“快品牌”战略实现了品牌化产业升级。

京东自有品牌居家产品部负责人李晓飞表示，京东京造通过数据深度分析、共享，与优秀的产业带制造企业建立连接，帮助他们在国内市场进行开拓，不仅带来额外的订单，也勾勒出了第二条增长曲线。

在中国发展研究基金会副理事长刘世锦看来，实体经济数字化转型的重点要由消费转到生产，重视发展数字化智能化供应链，拓展更多数实结合的应用场景。“在实体经济数字化进程中，数智化供应链带动了整个链条不同部分的整合和一体化，降低协同成本，提升响应速度，为扩大内需与深化供给侧结构性改革、增强国内大循环内生动力和可靠性提供重要支撑。”

更多农产品走到前台

“这个‘双11’，我们希望让农货从后排到前排，多当3分钟主角，让老乡腰包更鼓一点。”不久前，在江西上饶广丰区菜鸟智能产地仓，一场“土里土气”的发布会正在举行。会上，天猫“双11”面向所有淘宝主播发出“农货多一件”倡议，希望“双11”期间每一个直播间都能多带一件农货，让更多优质农产品被消费者看到。

浙江大学中国农村发展研究院教授徐旭初表示，随着农业产业化、数字化水平不断提高，越来越多的优质农产品被培育出来了，但大多数“养在深闺人未识”。“农货多一件”给了农产品当“双11”主角的机会，有利于优质农产品提升品牌和知名度。

平台企业对农产品的重视，使得更多的农产品从后排走到前排。数据显示，作为快手一直以来的优势行业，农产品行业保持了强势增长。今年大促期间，农产品类目平台交易额同比增长超143%，水果类目增长瞩目，同比增长近200%。在京东，成交额超10万元的农产品近1万种。

销售额高速增长的背后，数实融合从餐桌到土地的趋势很明显。过去，数字化进程主要在餐桌——消费端，但目前数字化已经沿着销供产研溯流而上，直抵原产地以及育种领域。今年，我国荔枝主产区遭遇生产小年。在广西灵山，当地政府携手阿里巴巴数字乡村共建菜鸟智能产地仓，通过数字化分选，平均收购价较以往提高了25%，灵山农产品市场竞争力得到显著提升，乡亲们“减产减收”问题得到有效缓解。

为帮助更多农产品从原产地销往全国，今年，快手电商也拓展了更多的农产品产业带。以普洱茶为例，今年快手电商设立了快手云南茶产业直播基地，定期组织开展多种形式的线上、线下交流会，推出官方培训课程，提供千万流量扶持茶企商家，打造快手茶叶及周边产品供应链基地，赋能云南茶叶产业带，为主播、商家提供更加全面的货源和良好的环境。

在以助农直播为首的新服务业态推动下，我国正涌现出一批特色的“农产品带货之城”，不仅加速了农产品流通、带动农民致富，也丰富了城市农产品供给，让物美价廉的蔬菜水果走入寻常百姓家。同时，“短视频+直播”平台也正在加速从提升消费力向提升农业生产力延伸，通过数字赋能农业、农村和农民，推动农村高质量发展。

快手农资负责人刘红超透露，快手农资将搭建农业服务型平台，线上主播和线下农资服务站逐渐一体化，这将成为快手农资探索的主要路径。据悉，快手三农将在今年投入大量资金培养线上短视频和直播的农技人，同时通过推出金融解决方案，解决农户的资金需求难题。

引领绿色低碳发展

绿色是近两年“双11”的一抹新亮色。去年10月27日，天猫“双11”正式上线绿色会场。这是天猫“双11”举办13年以来，首个以“绿色、低碳”为主题的购物会场。今年“双11”，这份绿意不断变浓。

在供给端，平台和商家正在通过提供更多低碳供给，引领绿色低碳的生活方式。今年“双11”，阿里巴巴提前购买储备了3200万千瓦时绿电，日均使用绿电同比增加30%。菜鸟在全国13万家菜鸟驿站实行“快递包装换鸡蛋”，取快递时留下旧快递包装，就可兑换鸡蛋等礼物，预计将回收600万个包装，用于就地循环寄件；无法二次使用的，则打成纸浆再造成笔记本。

在消费者侧，快手平台用户对绿色家电的需求逐年递增。在快手“116购物节”期间，节能空调的平台成交额同比增长超过10倍，节能洗衣机平台成交额同比增长也超过了100%。天猫上超过1633万人购买了绿色商品，替换装的购买量同比增加34%。这些绿意，将在“双11”结束之后持续传递下去。

专家表示，平台企业一头连着生产销售厂商，一头连着广大消费者，具备推动全产业链低碳发展以及全民低碳消费的天然优势，平台企业理应引导商家低碳生产、节能减排，并将节能意识传递给消费者，倡导绿色低碳生活方式。

互联网科技行业自身的脱碳发展同样是我国实现碳中和的重要一环。在阿里巴巴集团首席技术官程立看来，“双11”不仅是盛大的消费场，更是巨大的减碳试验场。今年8月份，腾讯、阿里巴巴、快手、京东等10家企业联合宣布，共同组成碳中和专业委员会及开放技术联盟。碳中和专委会成员企业以开放共享为核心理念，公开节能减碳相关专利技术，并向成员单位开放。

目前，快手开放的8项专利相关技术已应用在数据中心、云计算、电气、短视频、终端控制等多个技术领域，助力行业节能增效。“快手非常关注绿色运营，去年办公园区空调的能耗下降超过50%。在算力部分，计划到2030年实现自建数据中心100%绿电清洁能源的使用。”快手投资拓展总监及电力交易与碳中和负责人杨星说。

(责编：罗知之、陈键)

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