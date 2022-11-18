五部门联合开展数字化绿色化协同转型发展综合试点
2022年11月18日08:46 | 来源：光明日报
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原标题：五部门联合开展数字化绿色化协同转型发展综合试点
新华社北京11月17日电 记者17日从中央网信办获悉，近日，中央网信办、国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、国家能源局联合印发通知，确定在河北省张家口市、辽宁省大连市、黑龙江省齐齐哈尔市、江苏省盐城市、浙江省湖州市、山东省济南市、广东省深圳市、重庆高新区、四川省成都市、西藏自治区拉萨市等10个地区首批开展数字化绿色化协同转型发展综合试点。
据悉，开展数字化绿色化协同转型发展综合试点是贯彻落实中央网络安全和信息化委员会决策部署，建设现代化产业体系，加快发展方式绿色转型的重要举措。
通知指出，试点工作自2023年1月开始，为期2年，重点围绕数字产业绿色低碳发展、传统行业双化协同转型、城市运行低碳智慧治理、双化协同产业孵化创新、双化协同政策机制构建等方面探索可复制、可推广经验。
通知明确，各试点地区要结合本地实际，制定具体实施方案，明确试点目标和任务，细化工作计划，提出可操作、可落地的实施举措。加快推动数字产业绿色低碳发展，推动数字技术赋能行业绿色化转型，发挥行业绿色化转型对数字产业的带动作用，形成数字化绿色化良性循环，带动新的技术进步、引领新的发展方式，为全国提供可复制可推广的路径模式。
(责编：罗知之、陈键)
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