原标题：去看一届“科技感十足”的世界杯

卡塔尔世界杯比赛场效果图。图片来源：Stadium DB/卡塔尔2022

【科技创新世界潮】

◎本报记者 张梦然

期待已久的2022年卡塔尔世界杯即将到来。

定于11月20日至12月18日举行的本届世界杯将充满许多“第一”。首先，这是阿拉伯国家第一次主办世界杯；其次，这是世界杯第一次在“淡季”进行；最后，这是第一次将所有场馆距离设置在一个小时的车程之内——这对于所有前往卡塔尔观看比赛的球迷来说，绝对是个好消息。

这一切都让卡塔尔世界杯将成为一届“不容错过”的赛事，但还有一个因素将使它更加熠熠生辉，那就是创新技术。足球爱好者不仅将收获激动人心的比赛场景，还将拥抱“科技与狠活”提供的与众不同体验。

全新革命性用球和半自动越位技术

卡塔尔世界杯将引入“逐梦之旅”（Al Rihla，阿拉伯语意为“旅途”），这是一种全新的革命性足球。

“逐梦之旅”配备了阿迪达斯悬挂系统，其中包含一个惯性测量单元（IMU）传感器，可检测到严重的越位事件。该传感器位于球的中心，每秒钟可将球的数据发送到视频操作室500次，从而可非常精确地检测踢球点。

球场上也将发生技术革新。国际足联已经宣布，将在卡塔尔世界杯期间使用半自动越位技术。这将成为裁判的支持工具，帮助他们在比赛期间作出准确、快速和可重复的越位判决。这项新技术将在体育场周围安装12个跟踪摄像头。每次将球传给处于越位位置的球员时，该技术都会向视频助理裁判（VAR）自动发出越位警报，不需要长时间的VAR回放来确定球员是否越位。

先进的球场降温技术

尽管世界杯在11月至12月期间举行，但海湾地区的气温仍有可能达到25℃—30℃左右。为了将温度降至18℃—24℃，体育场配备了冷却技术和可伸缩屋顶，为运动员和球迷提供更舒适的比赛和观赛环境。

本届世界杯的8个体育场中，有7个采用了先进的冷却技术，以保持体育场内凉爽宜人。唯一不采用该技术的是自然通风的974体育场，这要归功于它靠近海岸，不需要冷却。

体育场附近将有一个能源中心，从那里将冷水通过管道输送到场馆。足球场地四周以及观众席下部都安装有通风口，比赛期间，冷风会源源不断地从通风口推送到场地和观众区。这个系统主要利用太阳能转化的热能制冷，冷空气通过管道循环至整个球场。这也是第一次使用这样的技术。

此外，独特的可伸缩屋顶还能显著改善冷却过程，这意味着空调系统所需的水和能源使用不会负担过重。而一旦遇到恶劣天气，可伸缩屋顶还可以关闭。

让所有人体验赛事的辅助技术

可访问性是任何赛事的重要因素，世界杯也不例外。

即使是视力受损的球迷也可以参与2022年卡塔尔世界杯。为了让卡塔尔世界杯更具包容性和无障碍性，赛事组织者采用了世界上第一个盲文娱乐平台Bonocle，该平台为视障人士提供了访问数字内容的所有辅助技术。它具有转码功能，可为视障人士提供支持，使他们也能像其他人一样尽享赛事，同时，还能提高他们在多哈旅行的能力。

另一项名为Feelix Palm的技术也将用于卡塔尔世界杯。该技术使用电脉冲，通过触觉手掌通讯器向视障者传递类似盲文的信息，但不会限制他们的身体运动或听力。

此次场馆内还设置感官观赛室，为患有自闭症或感官处理问题的年轻人提供安全和平静的空间，配备互动投影、可控照明及其他玩具，帮助他们在舒适的环境中享受比赛乐趣。

可持续利用的体育场

作为2022年世界杯的场馆之一的974体育场，可能在世界杯之后就“不复存在”了。

这是因为974体育场是世界杯历史上第一个完全可拆卸的体育场。其以建造过程中使用的可回收集装箱的数量命名，也代表了卡塔尔的国际电话区号。

体育场使用集装箱和模块化钢架建造，与传统体育场相比使用的材料更少，设计也更具视觉吸引力，同时确保了成本效益。世界杯比赛结束后，这个拥有40000个座位的临时场馆将被拆除，并援助给非洲欠发达国家。

当然，974体育场并不是唯一一个被改造的体育场，还有170000个座位将捐赠给需要体育基础设施的国家，其中大部分来自世界杯决赛场地卢塞尔体育场，该体育场将被改建为学校、商店、咖啡馆、体育设施和健康诊所；可容纳6万人的艾尔·巴伊特体育场的全部上层座位也将被捐赠，而包厢层将变成一家五星级酒店。

便利的数字设施和App

球迷们此次将能够在体育场的座位上点餐。借助智能手机App，可安排食物直接送到座位上。因此，只要观众们没在球入网时低头订购食品，就不会错过任何进球。

赛事组织者希望确保观众始终保持通信畅通。所有场地周边都配备有一种ElPalm凉亭，它带有太阳能电池板供电的风力涡轮机，不仅可为球迷提供遮荫，还可为他们提供USB充电座和WiFi接入。多哈周围的一系列传感器则将提供实时信息，帮助球迷往返体育场馆。出租车、停车场、地铁系统和场馆出入口的交通信息，都将通过定制的App即时推送，还可以实现在场馆室内的轻松导航。

除了球迷，参加世界杯的运动员也将能够通过一款应用程序（FIFA Player App）深入了解他们的场上表现。

这是该App首次在世界杯上使用，其根据国际足联的2020—2023年愿景开发的，旨在利用技术进一步提高足球水平。它与国际职业足球运动员联合会（FIFPRO）合作，会在每场比赛后不久，为每位球员提供查看自己在赛场上表现及数据的机会。

(责编：罗知之、陈键)

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