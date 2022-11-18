原标题：1.5℃气温目标需各国加强气候行动

1.5℃的气温目标需要各国加强气候行动。

图片来源：《自然·气候变化》在线版

科技日报北京11月17日电 （记者张梦然）英国《自然·气候变化》近日发表的一项研究指出，在2030年前提出更有雄心的国家气候行动承诺对于将本世纪的气温变化控制在1.5℃以下至关重要。

《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）于本月6日至18日在埃及海滨城市沙姆沙伊赫举行。而截至2021年11月底的COP26，151个国家曾提出了比2015年《巴黎协定》更有雄心的目标，旨在到2030年完成进一步减排。根据《巴黎协定》，各国应定期回顾并更新国家气候战略。虽然国际社会认同有必要进一步提高减排目标，但目前仍不清楚提高目标对2030年及以后的特定地区或领域的影响。

美国太平洋西北国家实验室和马里兰大学的科学家们此次模拟了一系列包含有雄心气候行动的排放路径，证明了提高短期目标，即2030年前的目标，对于限制峰值温度变化是必要的。将提高目标的行动延迟到2030年后，可能会面临“气温过冲”（即先超过升温目标再降回）的风险，还会减少长期气候效益。提高短期目标还可能进一步降低非二氧化碳（如甲烷）排放，并有望加速向近零排放能源系统的过渡。

研究团队强调不能只围绕本世纪末的气候目标探索排放路径，还要探索能限制本世纪内气温过冲的排放路径，因为本世纪末前出现更高的气温过冲可能会使人类和生态系统面临巨大的风险。

(责编：罗知之、陈键)

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