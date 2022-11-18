人民网北京11月18日电 （记者李栋）据农业农村部数据显示，随着冬季蔬菜的大量上市，10月-11月全国蔬菜价格环比连续下行，同比已经回落至常年同期平均水平。今冬蔬菜总体供应量充足，价格稳定。

“近期多地大白菜进入收获期，而且今年菜农普遍扩种，每天到达市场的白菜约10万斤，价格维持在0.25元/公斤左右。”北京新发地农产品批发市场蔬菜商户汪毅告诉记者，今年不仅产地大白菜丰收，近期像萝卜、大葱等蔬菜随着供应量的增加，价格也出现不同程度的下降。

2022年10月末至11月初北京新发地市场蔬菜批发平均价与去年同期走势对比图（单位：元/公斤）

从新发地市场11月份第2周的行情分析来看，11日，新发地市场蔬菜加权平均价是3.38元/公斤，比上周（11月4日）的3.50元/公斤下降3.43%；比去年同期的3.84元/公斤下降11.98%。

“蔬菜价格下降，主要是产地价格下降幅度较大。”新发地市场统计部负责人刘通分析，由于部分蔬菜价格本身相对低廉，本周又有不同程度下降，使得价格环比有较明显的下降，并且大幅度地低于去年同期。“如果剔除运费上涨的部分，年同比下降的幅度还会更大一些。”

当前，一些耐储运的冬春季大宗蔬菜品种，包括大白菜、萝卜、大葱、洋葱等，既是这个季节的“当家菜”，也是稳定蔬菜市场价格的“压舱石”。农业农村部农产品市场分析预警团队蔬菜首席分析师张晶表示，从全国批发市场上市量来看，以大白菜、萝卜为代表的10月-11月累计冬季大宗蔬菜合计上市量同比增长了1.3%，其中白萝卜同比增长15%，供应量充足。

农业农村部数据显示，10月-11月蔬菜价格同比已经回落至常年同期平均水平。11月第二周，全国蔬菜价格为每公斤4.35元，环比下降3.5%，同比下降25.1%。前期受到不利天气影响的大葱等品种，近期产地上市量也在增加。

据气象部门预测，今年冬季前期偏暖、后期偏冷，中东部大部分地区气温接近常年同期或偏低，东北北部、西北地区东部等地可能出现阶段性强降温、强降雪过程。为有效防范应对冬季灾害性天气，促进设施蔬菜稳产保供，全国农业技术推广服务中心相关专家表示，北方设施蔬菜生产要着重加强蔬菜大棚保温蓄热，在持续阴冷天气下蔬菜植株生长发育偏弱，应适当疏花疏果并及时采收果实，避免因植株负担加重导致植株长势更弱，导致抗逆抗病能力降低。

(责编：王连香、吕骞)

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