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中汽协：10月乘用车共销售223.1万辆 同比增长10.7%

2022年11月18日13:30 | 来源：人民网
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人民网北京11月18日电 （记者王连香）今日，中国汽车工业协会发布2022年10月乘用车产销情况简析。数据显示，2022年10月，乘用车共销售223.1万辆，同比增长10.7%；1至10月，乘用车共销售1921.8万辆，同比增长13.7%。

据中国汽车工业协会统计分析，乘用车市场在购置税减半等政策促进、新能源汽车保持高速增长、汽车出口势头良好等因素拉动下，持续保持快速增长。

2022年10月，在乘用车主要品种中，与上月相比，四大类车型均呈不同程度下降，其中多功能乘用车（MPV）降幅更为明显；与上年同期相比，基本型乘用车（轿车）和运动型多用途乘用车（SUV）呈较快增长，其余两类呈两位数下降。

2022年1至10月，在乘用车主要品种中，与上年同期相比，基本型乘用车（轿车）和运动型多用途乘用车（SUV）保持较快增长，其他两大类车型呈现不同程度下降。

2022年10月，国内生产的高端品牌乘用车销量完成34万辆，同比增长12.5%；110月，国内生产的高端品牌乘用车销量完成307.5万辆，同比增长10.6%。

(责编：王连香、吕骞)
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