原标题：海澜之家二十年：在变化中坚守初心

11月11日，海澜之家20周年发布会“与发光者同行”于上海香格里拉酒店隆重举行，董事长周立宸携集团高管出席，众多商界合作伙伴莅临，共同回溯海澜之家20年超级国民品牌之旅，并见证全新品牌价值体系升级以及三大战略赋能计划的正式发布。

二十年前，海澜之家在南京开出第一家店。随着波澜壮阔的中国经济发展浪潮，一件件服饰陪伴国民生活，触达全国各地数亿消费者。

作为与国民共同成长的中国品牌，“以好服饰陪伴每个人”对于海澜之家来说有着特殊的意义。而有陪伴感的服饰，定是和穿着者生命中的重要时刻共同起舞。

海澜之家一直将用户放在最重要的位置，认真听取每一位消费者的心声，烘托个人气质形象、传递穿着者的价值态度。20年间，海澜之家的服饰成为亿万国民记忆中的一抹亮色，与国民一起沐浴喜悦之日、应对未知挑战、踏上激动人心的征途。

随着社会进入高质量发展阶段，在波澜壮阔的20年后，秉持初心的海澜之家也随着消费意识的变迁找寻到崭新使命。人们的穿着主张从过去的寻找公共价值认同，转向满足自我的价值表达，海澜之家也以服饰为载体，映衬中国人身上踏实、勇敢、善良等优秀品质，让新时代的“好服饰”与每个穿着者成为有机整体。

周立宸董事长宣布：“创造有生命力的服饰，服务每个人的光采”是海澜之家全新的价值主张。这既是海澜之家对过去二十年品牌耕耘意义的总结，也是未来海澜之家品牌战略发展的新使命、新方向。

海澜之家专注于中国国民穿着中的实用美学，将生活友好的细节埋进服饰，在日常中给穿着者温暖与惊喜。

比如针对差旅出行场景，海澜之家在特定夹克领部设计了隐藏式充气U型枕。这样以人为本的微设计，在海澜之家今年上线的新款中多达上百处。

有生命力的服饰应当因人而生、为人服务。将“服务每个人的光采”视为使命，海澜之家的四大设计原则破土而出——“适人体”“优人态”“合人需”“达人意”。

作为国民品牌，海澜之家依然以“人”为原点。

20年经营，沉淀的是对中国男性体型精确到分毫的把握感。海澜之家以超过8000万的严格加密体型数据为基础，开发了众多服装设计裁剪专利，包容多样尺码版型，让各类型身材都能找到匹配选择。同时推出不同特征的剪裁，优化突出每个人的自我优势的展现。这便是“适人体”“优人态”的应有之义。

伴随着消费多元化，海澜之家始终走在需求与趋势的前线，体现“合人需”“达人意”的内涵。在设计上紧扣健康、舒适、运动等细分场景需要，海澜之家接连推出蜂窝蓄热、六维弹力等创新科技面料。并在此次发布会上特别推出了“20周年特别纪念款衬衫”，集三防、抗菌、免烫、无痕等多功能科技于一身。与此同时，海澜之家希望以服饰书写时代精神，与国民朴素情感共振，发出独属于中国的文化宣称。通过与一系列有代表性、高美誉度的民族文化IP展开跨界合作，以及在设计中融入非遗、传统山水画等元素，海澜之家正在以服饰传承中华文化的不竭生命力。

除了深耕主业之外，海澜之家深知一个国民品牌应当肩负的责任之重，始终致力于将温暖送去全社会的各个角落，展现民族企业担当。自2014年起，海澜之家连续9年启动“多一克温暖”公益项目，不断汇聚社会各界的爱意，将这股暖流传递到四川、青海、新疆、甘肃等24个省市自治区的1600多所学校，为全国偏远地区师生送去量身定做御寒冬衣超十一万件，同时持续关注孩子们的成长，在当地开展“扶智”项目。

“多一克温暖”第9年，海澜集团董事长周立宸和“道法自然山水人间”系列体验官丁真珍珠给四川省甘孜藏族自治州理塘县曲登乡小学全校师生送去御寒冬衣。

未来的路道阻且长，为了成为更广大国民追随、认同的“超级国民品牌”，海澜之家在20年的发展中，静心沉淀出三大未来发展战略，赋能品牌高质量发展。

开启数智化零售新征程——通过“数智化”改造强化产品力、提升品牌力、扩容渠道力，海澜之家将更好实现线上线下协同共振，拉长品牌增长曲线，全面激活品牌的数字生命力。

精研门店战略布局——海澜之家将以全新品牌价值赋能渠道拓展，革新门店业态，以“精布局、高品质、强体验”为指引，加速进军地标性商业综合体，打造满足全家人所需的一站式购衣体验。

海澜云服实验室——持续加码研发与技术突围，从面料研发、服装设计、智能制造等方面整体升级。向“科技、时尚、绿色”转型提升，为服装注入科技力、为产业注入生命力。

再出发，但初心不变，海澜之家依然以“人”为万物原点。下个二十年，海澜之家将与亿万国民情感共振，开启从“被大众熟知”到“人人认同喜爱”的超级国民品牌之旅。不负历史，不负时代。（刘文）

(责编：曹淼、李源)

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