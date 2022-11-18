原标题：中国人寿以数字化转型赋能新时代高质量发展

作为金融央企，中国人寿将数字化转型作为落实“数字中国”建设、服务国家宏观经济治理的重要举措，围绕“数字、赋能、融合、安全”理念，全力推进科技创新为新时代高质量发展赋能，加速向管理智能化、产品线上化、经营协同化、渠道无界化的世界一流金融保险集团迈进。

更暖心的保险服务“智”启新体验

数字化让金融更精准，也让金融更温暖。中国人寿将数字化融入深层服务，不仅努力提高运营管理的线上化、数字化和智能化水平，拓展线上服务渠道，提高业务线上化率，还持续加快线上线下互融互通，提供全渠道、全触点无差异服务体验，实现“一步到位、一站服务、一键安心”。

例如，中国人寿充分发挥综合经营优势，打造App端、微信端融合交互的轻量级聚合平台——国寿联盟，为客户提供一站式高品质综合服务体验，并通过引入语音识别技术、自然语言理解技术、多轮对话技术等多重技术能力，全天候为客户提供服务。在数字化加持下，国寿联盟已支持多款保险产品线上自助购买，用户可以一键下单、便捷到家。

江苏的张奶奶是中国人寿寿险APP“尊老模式”的用户。“我眼睛有点花，这个‘尊老模式’能放大字号、语音播报、远程视频等，帮我解决了看不清字的问题。”张奶奶说。近年来，中国人寿持续推进运营服务数字化转型，主要业务线上化率进一步提升。集团旗下寿险公司全面升级App服务，从“精简便利、美观舒心”体验角度出发，为客户随时随地提供触手可及的智能保险服务，同时还打造与柜面服务同质的空中客服，满足客户线上业务办理需求，并全面投放自助终端服务体系，为客户提供全天候自助缴费、信息查询、业务申请、凭条打印等服务。截至目前，集团寿险业务个人长险业务无纸化投保率达99.9%，电子化新单回访替代率提升至97.5%，整体理赔服务时效0.46天，理赔智能化作业占比约70%。

在提升渠道智能化的同时，中国人寿还为用户理赔开启“大数据通道”，最大程度减少客户等待时长。例如，集团旗下财险公司通过“云端赔”“一路行”空中智赔小程序，以及理赔作业处理平台，实现数字化一站式服务，理赔时效大大缩短。自上线以来，“云端赔”累计报案约114万件、视频查勘约9.2万件、上传单证约642万个，为理赔服务提供有力支持。

更智慧的运营决策“科”创新未来

金融行业数据高度集中，是实现数字化转型的重要阵地，与人工智能技术、数据深度融合的智慧金融，逐渐成为金融业未来发展的重要方向。为持续增强智慧金融服务国家战略的能力，中国人寿不断修炼“内功”，特别是通过打造投管创新产品，为决策、投研和运营人员提供一站式、深度人机结合的用户体验，致力于将“金融活水”精准引入实体经济。

其中具有代表性的创新产品就属CLIMB平台。该平台以投资数据为中心，广泛应用微服务、大数据、人工智能、RPA等前沿技术，功能覆盖投资数据分析、投资过程管理和投资数据管理，涵盖组合管理、流动性管理、风险管理、合规管理、品种投资、信用管理、运营管理等关键业务环节，可实现投资业务的精细化管理、自动化运营和数量化决策。平台由中国人寿集团旗下资产管理公司开发建设，标志着中国人寿形成了独具个性的数字化运营服务矩阵，有效实现资产及投资风险管控。

针对养老金管理，中国人寿集团旗下养老险公司牵头制定多项行业技术标准，其中利用大数据技术开发的“国寿年金指数”，已成为行业具代表性的指数化管理工具。针对另类投资，中国人寿持续建设“1+N”另类投资系统群，并建成企业级数据平台，实现集团全口径投资业务数据全汇聚，使另类投资业务数据管理服务由“被动”升级为“主动”管理，全面提高工作质效。

更创新的金融产品“数”造新动能

中国人寿通过突出科技在推进金融供给侧结构性改革中的战略支撑作用，将创新产品作为数字化转型的努力方向，形成了保险、投资、银行协同联动、互促互融的综合金融发展格局，探索出一条金融行业数字化发展的新路。

例如，在灾害发生时，中国人寿通过数字技术，将温暖传递到人们身边。集团旗下财险公司自主建设“安心防”智慧防灾防损云平台，采用全国产化GIS平台搭建智能风控云平台，对接国家预警信息发布中心、中国地震台网中心，为客户提供灾害预警服务。2021年9月16日，四川泸县突发地震灾害后，“安心防”平台推送速报信息并不间断更新地震灾情，快速完成震中50km/100km范围受影响企财工程险用户筛查，其中50km范围内客户214个，累计保额122亿，有效协助快速开展理赔查勘定损。

针对民营和小微企业财务信息数据不健全、缺乏有效的增信资产等融资难点痛点问题，中国人寿集团成员单位广发银行通过深度挖掘自身金融数据及外部征信数据资源，运用互联网和大数据等信息技术，提升普惠金融客户精准画像能力，增强风险识别和控制的有效性，持续创新更加便捷、易得、低成本的普惠金融产品，目前已为逾25万户企业提供近1500亿元普惠型小微企业贷款。为促进跨境金融服务体系更加顺畅，广发银行运用数字技术为“跨境理财通”“跨境瞬时通”“跨境保险通”等产品提供强力支持。为进一步支持乡村振兴战略，广发银行还针对重点客群推出专项贷款产品，上线“乡村振兴E贷”等，将数字化产品覆盖中国社会经济发展的多个角落。大数据已为广发银行营销服务、风险管控、经营决策和监管报送有效赋能，全面提升数据分析及应用能力。

在以“科技融入业务 智慧赋能成长”为主题的2022年中国人寿科技月活动期间，中国人寿集团党委书记、董事长白涛表示，中国人寿要加快推进数字化转型，全力构建完善的金融科技体系、领先的金融科技能力和强大的科技创新能力，为建设世界一流金融保险集团提供强大科技新引擎。

当前金融业发展已经进入集成变革、系统推进的新阶段，综合化竞争、平台化对抗、生态圈建设等成为大势所趋。中国人寿将把握数字经济时代新机遇，持续聚焦创新驱动发展和数字经济建设，加快推动经营模式和治理模式的数字化变革，打造与现代经济体系相适应的“数字新国寿”，为客户提供“更通畅、更快捷、更智慧、更贴心”服务体验，为建设数字中国、发展数字经济积极贡献国寿智慧和力量。

(责编：董童、李源)

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