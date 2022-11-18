新华社北京11月18日电（记者 刘慧）证监会18日发布首批个人养老金投资基金产品和销售机构名录，包含40家基金管理人的129只养老目标基金以及37家基金销售机构。

未来，个人养老金参与人可以通过专属账户购买这些产品，并享受相应的税收优惠、基金管理费和托管费优惠。

证监会11月4日公布《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》。规定明确了相关公募基金产品要求：

——最近4个季度末规模不低于5000万元或者上一季度末规模不低于2亿元的养老目标基金；

——投资风格稳定、投资策略清晰、运作合规稳健且适合个人养老金长期投资的股票基金、混合基金、债券基金、基金中基金和证监会规定的其他基金。

证监会介绍，个人养老金制度处在试行阶段，本次名单优先纳入的是符合条件的养老目标基金。后续将及时总结经验，适时逐步纳入适合个人养老金长期投资需求的其他基金。

暂行规定明确，个人养老金基金应当针对个人养老金投资基金业务设立单独的份额类别。单设份额类别不得收取销售服务费，可以豁免申购限制和申购费等销售费用，可以对管理费和托管费实施一定的费率优惠。

各家基金公司已陆续公示名录产品新增Y份额。Y份额专门为个人养老金设定，参与者需要时可通过个人养老金账户购买Y类基金份额。根据各家机构披露信息看，个人养老金基金的管理费及托管费普遍实施5折优惠。

据了解，公募基金行业于2018年推出养老目标基金，其发展为公募基金服务个人养老金积累了不少经验，完成了一定程度的产品储备。目前，养老目标基金共188只，总规模944亿元。业内人士指出，除首批名录中的129只产品外，后续可能有更多养老目标基金被纳入。

(责编：袁勃、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经