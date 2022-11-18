2023届高校毕业生预计达1158万人
明年起取消发放就业报到证
2022年11月18日09:00 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京11月17日电 （记者吴丹）记者17日从教育部获悉：为促进2023届高校毕业生高质量充分就业，教育部日前启动“2023届高校毕业生校园招聘月”系列活动，在全国范围内持续推出专场招聘会、访企拓岗促就业专项行动、就业育人主题教育、供需对接就业育人项目等系列活动，搭建招聘对接平台，促进供需双方精准对接。据介绍，2023届全国普通高校毕业生规模预计达1158万人，同比增加82万人。
“校园招聘月”期间，教育部将会同有关方面举办40场以上系列招聘活动。此外，还将举办“24365校园招聘服务”线上招聘月活动，面向重点领域、重点区域、重点人群等组织20场以上系列专场招聘；联合相关行业协会和社会招聘机构，启动“共建共享岗位精选计划”；组织全国普通高校就业创业指导委员会19个分行业就指委举办20场以上“高校毕业生行业领域专场招聘会”，为相关专业毕业生提供丰富的岗位信息。
据介绍，毕业生求职就业手续将进一步简化。教育部发布通知明确，从2023年起，不再发放《全国普通高等学校本专科毕业生就业报到证》和《全国毕业研究生就业报到证》，取消就业报到证补办、改派手续，不再将就业报到证作为办理高校毕业生招聘录用、落户、档案接收转递等手续的必需材料。
《 人民日报 》（ 2022年11月18日 06 版）
(责编：曹淼、李源)
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