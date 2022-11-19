人民网记者 李栋

近日，由云南省昆明市人民政府、云南省工信厅指导，金蝶集团主办的“2022全球创见者大会”举办。大会以“数治企业 韧性成长”为主题，探讨如何以“数”治企，用EBC（即企业业务能力）治理和管理企业，实现韧性成长。

“组装式EBC”已成为行业新共识

当下，国内企业数字化转型的浪潮正如火如荼。金蝶联合中国信通院发布的《2022年EBC白皮书》提出，在数字化转型过程中，组装式EBC可帮助企业构建高速迭代的数字化体系，转型成更具韧性的组装式企业，实现逆势增长。

面对企业发展过程中的不确定性，金蝶集团董事会主席兼CEO徐少春认为，在不确定性的环境中保持韧性增长是企业面临的巨大挑战，而数字化转型是推动企业高韧性增长的驱动力。

徐少春表示，从2019年开始每年发布的EBC白皮书，至今已是第四年。“白皮书旨在持续丰富EBC的内涵，帮助越来越多的中国企业进行数字化转型。”

“今年我们联合信通院，将‘组装式’的企业管理理念融入到EBC定义和CIO构建EBC的五个关键步骤中，帮助企业进一步升级数字化转型的理念与落地方法论。”徐少春认为，企业通过EBC技术平台可有效构建和组装组件形成EBC业务平台，支撑企业业务能力的组装式构建，从而实现数字化商业模式创新和数字化运营优化的愿景。

中国信通院云计算与大数据研究所所长何宝宏在白皮书中分享到，“低代码”“组装式”将携手“数字原生”理念打造当代企业数字化转型发展的新范式。

EBC助力企业数字战略落地 驱动持续增长

《白皮书》提及，EBC以组装式为核心理念，帮助企业构建高速迭代的数字化体系，转型成更具韧性的组装式企业，实现逆势增长。

徐少春表示，当不确定成为最大的“确定”，企业的管理效益和数字化能力变得尤为重要，用数字化手段对企业进行管理和治理，能保持韧性增长。过去以“资源计划”为核心的传统ERP已不足以支撑企业在当前多变环境下的持续发展，企业数字化转型的方向已演变为支持企业业务全方位发展的组装式“企业业务能力”（EBC）。

中车株机相关负责人介绍，当前随着以客户为中心的产品按需定制，产品智能化、产业服务化以及新业务模式的创新对企业的数字化转型提出了更高的要求。

“现在，通过数字化的概念，把既有的业务、数据串起来，已实现了从设计、产品、端到端的集成和打通，也实现了从设计到采购、生产横向的集成以及纵向的集成，发挥更高的效率。”说起现在的变化，中车株机运营与信息管理中心总监尹星亮于白皮书中分享道。

“企业要坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。”徐少春说。

(责编：乔业琼、吕骞)

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