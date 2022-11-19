原标题：矿龄20余载，见证采煤运煤不见煤

近几年,我国煤矿智能化建设取得跨越式发展,智能化浪潮正在“席卷”每一座矿山。身为煤矿行业的从业者,智能化给工作环境、方式带来的改变更是直观而巨大的。可以说,他们已经不再是传统意义的“黄金矿工”,而是矿山工业互联网的建设者。而煤矿智能化演进的历程,也正藏在他们的人生故事里。

作为一名“矿龄”20多年的煤炭人,以前我们用爆破的方式采煤,以矿用车运煤,凭借手工选煤,铁钩捡矸,手工捡矸,每天身上都是洗不掉的煤灰,上班都不敢穿浅色衣服。如今,通过智能化建设,煤矿实现了“采煤不见煤”——从煤炭被开采,直到洗选、装车,厂区干净整洁,几乎看不见煤炭。这既改善了工作环境,也减少了污染,提升了煤炭品质,更实现了智能矿山的无人化、少人化发展目标。

从矿山新人,到工程师,再到走向管理岗位,回顾过往20余载,杜永良常常会感慨如今煤矿的变化之大。

他说,“当你走入红庆河煤矿,难见尘垢,不闻噪声。平坦清洁的道路,整齐干净的建筑,令人难以相信这是一座年产煤设计产能1500万吨的现代化矿井”。

颠覆认知?现代化的智能矿山早已打破你的认知

提起矿山,很多人的脑海中往往会浮现出这样的景象——光秃的山峦、尘雾中卡车、满面尘灰的矿工们在辛勤地劳作。殊不知在人工智能、物联网、云计算等数字技术加持下,传统煤矿正在改头换面,颠覆人们的认知。

红庆河煤矿携手华为采取“统一规划、分步实施”的原则,基于工业互联网架构标准,建设智能化矿山,满足当前矿山的智能化需求的同时,还可以满足未来煤矿智能化进一步发展的需要。

从原煤开采,运输、破碎、筛分、洗选,再到被分离成的精煤、煤泥和矸石经由不同通道运出。全流程封闭管理,不见撒漏和扬尘。整个过程,只有轰鸣的机器和飞驰的传送带在工作。在地面的集控室中,工作人员坐在屏幕前,注视着每个流程,精准把控着每一个环节。

红庆河煤矿井田面积140平方公里,位于内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇和红庆河镇境内,是国家煤炭工业“十二五规划”建设项目,是内蒙古伊泰集团有限公司下属子公司,集团公司现原煤生产能力约5000万吨每年,拥有563公里自营铁路,过亿吨储运能力的煤炭集运站,总资产1100多亿元,员工6300余人。在2018年,红庆河煤矿率先建成了自治区煤炭行业领先的井上下视频监测、矿井及选煤厂综合自动化、安全监测、井下一网一站综合通讯、矿山压力监测、冲击地压监测预警以及井下安全综合监管等二十多项自动化信息化系统。

杜永良说,“现在的成果来之不易,红庆河煤矿自建设以来,坚持以人本筑基,科技助力,绿色高效,和谐发展的安全生产理念。通过提升煤矿智能化水平,实现企业高质量发展。”

煤矿开采地质条件复杂多变,包括采、掘、机、运、通等多系统。过去,红庆河煤矿的各个系统数据逻辑、业务逻辑、运行逻辑交织在一起,构成了一个大规模复杂的运行体系。各个系统数据错综复杂,烟囱林立。这种情况不仅运维难度大,而且运行效率还有待提升。

基于工业互联网架构的智能矿山解决方案实现红庆河煤矿的“无人值守”

作为一名管理者,杜永良深知信息化系统的升级,应用功能的增加,对于矿山意味着什么。所以在红庆河煤矿携手华为以来,他便非常期待和憧憬智能矿山的新面貌。

而在统一的万兆工业承载网+矿山工业互联网平台(华为云Stack+数字平台)的数字技术加持下,帮助矿山实现从井工矿的勘测、采掘、机电巡检、皮带运输到洗选的端到端业务流程智能化升级,更让人看到了矿井下“不平常”的一幕幕画面:

在杜永良的印象中,传统煤炭传运的时候,往往要打“人海战”,每条皮带都要有人看守,运煤皮带不论是否有煤流,都要转动,这样不仅浪费人工,还耗费电力。而在智能化改造后,智能巡检机器人通过搭载星光级高清摄像仪,可巡检监测,实时采集巷道周围环境参数,能及时发现问题并迅速预警。

与此同时,在巡检线上的机器人,替代了巡检工以往忙碌的巡检工作,可以模拟巡检作业时的“耳听、眼看、鼻闻”进行设备及环境巡检,将传统的无法复现记录和不能准确量化的人工感知信息,用数字化的图像声音、以准确的数据形式实时归类存储,便于故障问题的查询、复现。

此外,红庆河煤矿智能化建设升级改造了主排水、主通风、辅助运输等系统,基于华为大数据平台将各系统的各项生产数据、设备数据和参数进行上传分析、比对,使得井上下重要场所实现远程监测和无人值守,从而达到作业现场“少人化、无人化”的目标。

杜永良说,“除了以上的这些画面,其实还有很多人们看不到的智能应用,大大降低了人工成本,提高了开采和工作效率,最近常听矿工们说,让机器替代人干井下重体力活,是几代煤矿人的梦想,如今看到一个个梦想成真,非常自豪!”

“不平常”的智能矿山源自于科技为矿山插上的“智慧翅膀”

基于一系列的新ICT技术融合,红庆河智能化煤矿建设实现了诸多关键技术的重点突破和系统升级。采煤工作面的安全生产环境得到了改善,作业环境更加安全可靠。

智能煤矿建设是一场只有起点没有终点的长途旅程,但相信随着越来越多的技术革新、智慧加持,煤矿行业数字化转型的进程将不断加快,最终实现“煤矿工人穿西装打领带采煤”。

(责编：崔元苑、李源)

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